Martínez cree que el FA debe analizar si Placeres tiene que renunciar a su banca

Si bien todavía no profundizó sobre el tema, para el precandidato oficialista Daniel Martínez el Frente Amplio tendrá que evaluar como fuerza política si el diputado Daniel Placeres (MPP) tiene que ser obligado a renunciar a su banca. El fiscal Luis Pacheco pidió su procesamiento por conjunción del interés público con el privado por su relación con la cooperativa Envidrio.

”De la misma manera que a Raúl Sendic se lo hizo renunciar a la vicepresidencia, en base a los elementos creo que el Frente Amplioo tendrá que valorar las características de esa situación y en qué medida eso influye”, dijo en rueda de prensa durante el lanzamiento de campaña de la Vertiente Artiguista.

Martínez agregó que “lo que queda claro es que si hay temas éticos o están involucrados, que es lo que hay que terminar de evaluar, la ética no se corre”. “Hay una línea que es infranqueable. No tengo los elementos para decir si Placeres cruzó esa línea. Pero es lo que hay que discutir”, dijo.

Según el precandidato y exintendente de Montevideo, “ningún partido político está a salvo de que haya desviaciones”. “En los tema que han involucrado el FA, hubo una actitud que es que por más pequeña que sea la desviación se tomó la decisión que correspondía. Ojalá otras fuerzas políticas hubieran hecho lo mismo cuando les tocó tomar decisiones de este tipo”, señaló e insistió con que se debe analizar si Placeres cruzó la línea de lo ético.

El diputado Placeres aseguró que no tiene “ningún problema con la Justicia”. “Creo que la Justicia tiene que actuar”, afirmó entrevistado por Informe Nacional, en la emisora de radio 1050 AM. El legislador del MPP señaló que será su sector político quien resuelva si se apoya o no el respectivo pedido de desafuero solicitado por el fiscal Pacheco. Y añadió que, llegado el momento, acatará lo que defina políticamente su sector.

“Pertenezco al sector, no estoy acá como una unipersonal”, expresó, tras lo cual añadió: “En el tema desafuero, yo fui en dos instancias a la Justicia, me presenté en la Justicia, yo no tengo ningún problema con la Justicia. Creo que la Justicia tiene que actuar. Lo tendremos que definir políticamente, en la fuerza política”.