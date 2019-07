Más de 40 migrantes muertos en un ataque a un centro de detención en Libia

Más de 40 migrantes murieron en un bombardeo contra un centro de detención en la periferia de Trípoli, un ataque atribuido a las fuerzas del mariscal rebelde Jalifa Haftar y que suscitó duras condenas internacionales.

El ataque "podría claramente constituir un crimen de guerra", dijo este miércoles el enviado de la ONU en Libia, Ghassan Salamé.

"Mató(...) a gente inocente obligada a estar en este refugio por sus espantosas condiciones de vida", agregó, en un comunicado.

El martes por la noche, un ataque aéreo dejó un agujero de unos tres metros de diámetro en el centro de este hangar de Tajura, en las afueras al este de Trípoli. Numerosos cuerpos yacían en el suelo del lugar, según pudo constatar un fotógrafo de la AFP.

Según un comunicado de la Misión de apoyo de la ONU a Libia (MANUL), en el que estaba citado Ghassan Salamé, el balance de este ataque es de "al menos 44 migrantes" muertos y más de "130 heridos graves".

"Esta matanza innoble y sangrienta" es "una consecuencia de las más horribles y trágicas" de la "absurdidad de esta guerra", añadió Salamé.

El enviado de la ONU hizo un llamamiento a la comunidad internacional para "condenar este crimen e imponer sanciones apropiadas a los autores de esta operación en flagrante violación" de los derechos humanos.

Es la segunda vez que este centro de migrantes de Tajura, donde se hacinan más de 600 personas, es alcanzado desde que el mariscal Jalifa Haftar, el caudillo del este del país, lanzó una ofensiva en abril para controlar la capital.

En un comunicado, el Gobierno de Unidad Nacional (GNA), basado en Trípoli y reconocido por la ONU, denunció lo que calificó como "un crimen odioso" y lo atribuyó "al criminal de guerra Jalifa Haftar".

En su nota, el GNA acusó a las tropas de Haftar de haber perpetrado un ataque "premeditado" y "preciso" contra el centro de migrantes.

El ataque no ha sido reivindicado, pero los medios de prensa que apoyan a Haftar habían mencionado la inminencia de una "serie de ataques aéreos" en la zona de Trípoli y Tajura, precisamente donde estaba ubicado el centro de migrantes.

En Tajura están localizados varios sitios militares controlados por el gobierno y es regularmente blanco de ataques aéreos por parte de las fuerzas de Haftar.

El ataque suscitó numerosas reacciones de la comunidad internacional.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, advirtió en Twitter sobre "tres mensajes claves: los migrantes y refugiados no tienen que estar detenidos, los civiles no tienen que ser objetivos, Libia no es un lugar seguro para devolver" a los migrantes.

3 key messages after air strikes killed many migrants&refugees at a Libyan detention centre: they must NOT be detained; civilians must NOT be a target; Libya is NOT a safe place of return. And of course, states with influence must cooperate to end conflict, rather than fuel it. https://t.co/rKqOcsy07Q