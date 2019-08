Más que nostalgia, lo de Peñarol es melancolía

Se viene el clásico y en Peñarol lo saben. También saben que no pudieron aprontar el mismo de una peor forma. Tras 45 minutos que invitaron a soñar a sus hinchas, el equipo de Diego López volvió a decepcionar con un segundo tiempo sin ideas ni actitud. Nada.

¿Qué le pasa a Peñarol? Si tendrá falencias en lo anímico –al menos en los últimos partidos– que el entrenador le dio ingreso a Walter Gargano a los 63 minutos luego de que no hubiera entrenado ni un minuto en la semana con sus compañeros debido a que viajó con su esposa a México por temas personales. Si tendrá trascendencia Gargano para López que lo hizo ingresar igual. De todas formas, esta vez al menos, no le alcanzó.

Camilo dos Santos

En plena jornada de la nostalgia, Peñarol mostró que lo suyo es melancolía, algo que parece similar pero es distinto.

Porque en este caso existe una especie de tristeza conjunta que no logra obtener lo trabajado en la semana como sí ocurría hasta hace un tiempo.

Con la derrota, Peñarol rifó el Torneo Intermedio, el mismo que se le negó en los dos años anteriores y cosechó solo dos de las últimas nueve unidades en juego.

De sus últimos ocho compromisos, solo ganó dos. Sin embargo, sigue siendo el líder de la Tabla Anual. Los demás, seguramente han sido muy generosos.

A quien más le duele en su fuero íntimo todo esto es a Diego López, quien sigue trabajando a destajo y tratando de arreglar las cosas entre semana en Los Aromos como el primer día que vino. Pero los resultados son otros. El juego de su equipo, también.

Y le duele porque en estos días, según confió un dirigente del club a Referí, seguramente firmarán la extensión de su contrato –que finaliza a fines de 2019–, hasta fines de 2020 cuando de retire este consejo directivo.

Le duele porque confían en él más que nunca y su equipo no responde.

Camilo dos Santos

Y el hincha se impacienta, como ocurrió en el Saroldi. Insulta a cualquiera, como sucedió con algunos dirigentes. “Traigan jugadores”, gritó uno.

Los resultados mandan. Si Peñarol ganaba, esos mismos seguidores no hubieran dicho nada. Aunque el tema también puede ir un poco más allá de los resultados: Peñarol no juega como lo hacía hace poco más de un mes. No se encuentra en la cancha. No tiene sorpresa, repentización, llegada, profundidad por las bandas.

Y López es responsable también de haber realizado muchas variantes en distintos puestos: en el lateral derecho han jugado Ezequiel Busquets –porque hasta el partido con Juventud el DT lo veía “mejor que a Giovanni (González)”. El sábado jugó este y Busquets no estuvo ni en el banco.

En la zaga central, al lado de Frabricio Formiliano, ya probó a Juan Izquierdo, Rodrigo Abascal y Enzo Martínez. En el lateral zurdo jugaron Rodrigo Rojo, Gabriel Rojas y hasta Jesús Trindade.

Camilo dos Santos

Todo eso suena a improvisación y no lo es. El tema es que no se decide quién es el titular en ninguno de esos puestos, algo que antes, hasta en el propio Apertura, era clarísimo. La oncena salía de memoria, como en los años de 1950, 1960, 1970 y 1980 que casi siempre jugaban los mismos.

Si se profundiza un poco más en los números de este Peñarol y se lo compara con el del año pasado –también dirigido por López y siendo campeón– en lo que va de 2019 ya dejó 23 unidades por el camino. En todo el año pasado, había dejado 26. Sorprende, ¿no?

El incentivo del clásico

¿Qué mejor aliciente puede tener Peñarol que jugar el clásico el domingo que viene? Ninguno.

Llega en el momento justo para intentar dar vuelta una página para el olvido de un fútbol anqulosado en los últimos tiempos que arrastra además la triste despedida de la Copa Sudamericana sin mostrar nada. Todo lo más que aceptable que había mostrado en la Copa Libertadores, quedó enterrado enseguida.

Camilo dos Santos

Para enfrentar a Nacional se vendrán cambios: volverá a la titularidad Walter Gargano y con él, retornará de su suspensión su ladero en el mediocampo, Guzmán Pereira. El botija Matías De los Santos, quien cometió el error para el gol de River, saldrá del equipo. Jesús Trindade fue de lo mejor en una horrenda noche contra Juventud. Ante River, repitió. No obstante, con la dupla Gargano-Pereira, no tiene chance, más allá de lo bien que pueda estar jugando.

El capitán Cristian “Cebolla” Rodríguez hace tiempo que ve los partidos desde afuera porque hace 27 días que realiza un trabajo especial para ponerse a punto por su problema de sóleo. Casualmente, no estuvo ante Defensor, Juventud ni River, los tres encuentros que Peñarol no supo ganar. López dijo hace una semana que no lo iba a apurar para el clásico. ¿Será así? Difícil. Todo indica que al menos estará en el banco.

Camilo dos Santos

Rodrigo Abascal está habilitado para volver a la zaga. ¿Qué hará López? ¿Lo pondrá y sacará a Enzo Martínez?

Se viene una semana llena de incertidumbre y de estímulo. Se viene el clásico y hay que ganar. ¿Se podrá?

DOS QUE VUELVEN PARA EL CLÁSICO

Para el clásico de la semana que viene, Peñarol tendrá habilitados a dos futbolistas que faltaron contra River Plate. Se trata de Rodrigo Abascal para la retaguardia y de Guzmán Pereira en la mitad de la cancha. Este seguramente será titular, en tanto que Diego López definirá si vuelve Abascal a la zaga central junto a Fabricio Formiliano o sigue Enzo Martínez.

¿LLEGA EL CEBOLLA?

Cristian “Cebolla” Rodríguez hace 27 días que realiza un trabajo especial desde lo físico para ponerse a punto y a la vez, responerse de una contractura en el sóleo que lo tuvo a mal traer un buen tiempo. La intenció era que llegara para el clásico, aunque Diego López no lo quiere apurar. En el grupo de concentrados seguro estará. Hay que ver si juega de entrada.