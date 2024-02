Matías Abaldo "sigue con chances" de llegar a Peñarol, según Lasalvia, ¿cuánto debe poner el manya?

El empresario Edgardo Lasalvia expresó este domingo que el extremo de la selección uruguaya sub 23 Matías Abaldo, tiene "chances" de pasar a Peñarol.

"Sigue con chances Abaldo, pero Peñarol tendría que poner un poco de dinero", expresó Lasalvia este domingo en Punto Penal que se emite por Canal 10.

"Siempre quiero que los jugadores que represento vayan a Peñarol. Los que tienen que dar el OK son el director deportivo Agustín Alayes y el entrenador Diego Aguirre. Todavía se puede hacer, estamos a tiempo, depende de la parte deportiva y de la practicidad de los dirigentes para armar el negocio", afirmó.

Abaldo pertenece a Defensor Sporting que en agosto lo cedió a préstamo a Gimnasia y Esgrima La Plata por 18 meses con un cargo de US$ 170 mil y una opción de compra de US$ 2 millones por el 50% de sus derechos económicos.

Si Peñarol logra montar un negocio con Defensor Sporting y contemplar a Gimnasia que es el que tiene en su poder el pase del jugador hasta fines de este año, el jugador podría llegar al club.

Sin embargo, Peñarol no contrató a ninguno de los 14 jugadores que ya trajo realizando inversión en dinero. Contrató a préstamo o contrató a jugadores libres. El club no tiene dinero en caja para salir a pagar una ficha y los ingresos que obtendrá por participar en fase de grupos de Copa Libertadores, le dan como para cubrir el presupuesto hasta mediados de año.

Además, en la posición de extremos ya se contrató a Javier Cabrera, Eduardo Darias, Nahuel Acosta y al argentino Leonardo Sequeira. Sigue en el plantel Ángel González y por esas llegadas se tuvieron que ir Brian Mansilla (Defensor Sporting) y Máximo Alonso, quien retornó de Deportivo Maldonado y volvió a salir a Granada.

"Peñarol debería traer cinco jugadores que marquen la diferencia y no 15 jugadores por período", declaró Lasalvia.

"El Cepillo (Franco González) está muy bien de cabeza, así como sintió que le di un palo en público, primero está Peñarol. Hoy por suerte maduró y aprendió de lo que no había hecho bien; volvió con su compañera que es muy buena, que estudia y que no depende de él, eso es muy bueno para los jugadores", expresó el empresario.

Como informó Referí el viernes, Valentín Rodríguez fue vendido a Grupo Pachuca para colocarlo en uno de los clubes que manejan. Lasalvia dijo que el lateral se irá a Pachuca que dirige Guillermo Almada: "Me gusta el club Pachuca y Almada precisa urgente un lateral izquierdo, viaja este miércoles con (Nicolás) Rotundo y va a tener que demostrar en México. Ya cumplió un ciclo en Peñarol".

Lasalvia dijo que no participó en la negociación por Maximiliano Gómez, actualmente en Cádiz: "Yo no participé, ellos llegaron directamente con sus agentes, yo me moví por otros jugadores, con otro pasaporte deportivo, al cual antes no pudieron acceder por un tema netamente económico".

El representante también habló de los negocios que está haciendo Ignacio Ruglio con el Grupo Pachuca: "No conozco los pormenores como para dar una opinión. Jesús Martínez es un gran empresario, gran visionario. Pero siento que Peñarol podría hacer un convenio con Real Madrid o Barcelona, con Manchester. Equipos con más galardones deportivos. Como hincha y socio es mi humilde opinión, no estoy criticando el convenio porque no lo conozco. El dirigente está de paso en el club, la historia de Peñarol lo vincula solo al Real Madrid. Muchas veces hay dirigentes que no tienen la humildad o grandeza para decir que son buenos en su vida particular pero que en esto no están a la altura".