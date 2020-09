Maxi Gómez marcó para Valencia en el arranque de la Liga de España

Valencia ganó 4-2 a Levante este domingo remontando el doblete de Roberto Morales, en el cierre de la primera jornada de La Liga de España.

Morales adelantó a los 35 segundos a Levante con un disparo cruzado, antes de repetir con otro tanto a los 36', mientras Gabriel Paulista de cabeza (12') y Maxi Gómez de tiro cruzado (39') igualaron sucesivamente para Valencia.

José Jordan / AFP

Así celebró Maxi Gómez

Un doblete de Manu Vallejo (75' y 90'+4') puso el 4-2 definitivo.

En el clásico valenciano, el primero de la nueva temporada 2020-2021, Levante intentó llevar el peso del encuentro frente a un Valencia, que mostró más efectividad al contraataque en su estadio de Mestalla, vacío por la pandemia de coronavirus, que obliga a mantener los encuentros a puerta cerrada.

El equipo che, que acabó la temporada pasada fuera de los puestos europeos, logró frenar el empuje del equipo rival para hacerse con una victoria de oro en pleno proceso de reconstrucción del conjunto.

Villarreal empató 1-1 con el recién ascendido Huesca, en el estreno liguero del técnico Unai Emery al frente del Submarino Amarillo. En Huesca no fue de la partida Gastón Silva quien fue presentado como nuevo refuerzo del equipo el pasado miércoles.

EFE/ Javier Blasco

Gastón Silva presentado en Huesca

En el primer partido del día, Betis se impuso en el descuento a Alavés por 1 a 0 en el regreso liguero del técnico chileno Manuel Pellegrini.

En el otro encuentro del día, Real Sociedad empató 1-1 en el campo del Valladolid.

En esta primera fecha fueron pospuestos los partidos de Barcelona-Elche y Real Madrid-Getafe.

Araújo y Bentancur de amistosos

Barcelona jugó el sábado un amistoso contra Gimnástico de Tarragona y ganó 3-1. Ronald Araújo jugó el segundo tiempo con el segundo equipo que paró Ronald Koeman.

El sábado, Eibar y Celta empataron 0-0. Lucas Olaza fue titular en Celta y vio tarjeta amarilla. Ya no está en el equipo Gabriel Fernández que pasó a Zargoza. En Eibar tampoco sigue Sebastián Cristóforo que volvió a Fiorentina.

EFE/Juan Herrero

Lucas Olaza titular en Celta

En su retorno a primera división, Cádiz perdió de local 2-0 con Osasuna con Alfonso Espino de titular.

En Italia, Juventus disputó su primer amistoso bajo las órdenes de Andrea Pirlo y le ganó 5-0 a Novara. Rodrigo Bentancur entró para jugar el segundo tiempo en lugar de Adrien Rabiot.

Torreira no estuvo a la orden

Otra liga que arrancó fue la Premier League de Inglaterra. Arsenal le ganó de visitante 3-0 a Fulham sin la presencia de Lucas Torreira quien no estuvo entre los convocados y cuyo nombre estuvo en danza en el mercado de pases para retornar a Italia.

Además, Crystal Palace le ganó 1-0 a Southampton, Liverpool 4-3 a Leeds United, Newcastle 2-0 a West Ham, Leicester 3-0 de visitante a West Bromwich Albion y Everton 1-0 a Tottenham.

Debut de la Joya Hernández

Santos empató el sábado 2-2 de local con São Paulo por la décima fecha del Brasileirao. Carlos Sánchez fue titular en Santos (salió a los 67') y Gonzalo Carneiro estuvo en el banco de São Paulo pero no jugó.

Fluminense derrotó 2-1 a Corinthians con Michel Araújo de titular (salió a los 61'). En el Timao jugó los 90' y fue amonestado el zaguero Bruno Méndez.

En Flamengo no estuvo a la orden Giorgian De Arrascaeta en la visita a Ceará. En Brasil crecen los rumores de que el mediapunta urugiuayo puede pasar a Al Nassr de Arabia Saudita.

En Inter se produjo el debut de Abel "La Joya" Hernández en Inter que visita a Goiás donde Juan de Dios Pintado arrancó en el banco de suplentes.

Mauricio Pereyra verdugo

El sábado, por la MLS, Orlando Pirates le ganó 2-1 a Inter de Miami de Diego Alonso con un gol decisivo del ex Nacional Mauricio Pereyra quien llegó a su tercer gol en 14 partidos con el equipo de la Florida.

Nicolás Acevedo fue suplente y no entró en New York City que le ganó 2-1 a Cincinnati, Nicolás Mezquida entró a los 77' en Colorado Rapids que goleó de visitante 5-0 a Real Salt Lake y Diego Fagúndez ingresó a los 68' en New England que perdió 2-1 contra Philadelphia Union. Nicolás Lodeiro dio una asistencia el viernes en la goleada 7-1 de Seattle Sounders contra San Jose Earthquakes y el lunes juega Los Angeles FC de Diego Rossi, Brian Rodríguez y Francisco Ginella contra Portland Timbers.

Primer gol del Diente López

En su séptimo partido en Tigres de México, Nicolás "Diente" López hizo su bautismo en la red. Fue el sábado de noche cuando su equipo le ganó 2-0 a Santos Laguna de Guillermo Almada con Fernando Gorriarán y Octavio Rivero titulares.

López entró a los 74' por Leonardo Fernández y marcó a los 94' el definitivo 2-0.

🇲🇽#PrimeraDivisión #Fecha10



🐯#Tigres ganó después de 5 fechas, 2-0 en casa vs #SantosLaguna



⚽️Andre-Pierre Gignac 🇫🇷 (con la colaboración del arquero Carlos Acevedo) y Nicolas Lopez 🇺🇾 🦷#diente



🇦🇷Nahuel Guzman titular en el ganador, Julio Furch en la visita



📹@TigresOficial pic.twitter.com/VDE9VlcF1h — El Gráfico (@elgraficoweb) September 13, 2020

También anotó Federico Viñas para América que empató 1-1 con Toluca donde Pablo López fue suplente y no entró. Sebastián Cáceres también jugó desde el vamos en las Águilas.

Viñas venía de marcar en el 3-2 a Puebla el miércoles y ya suma cinco goles en 10 encuentros.

También vieron acción en México Facundo Waller que entró a los 83' en Pumas que goleó 3-0 a San Luis, Sebastián Sosa que atajó en Mazatlán de titular en el 1-1 con Atlas. En Juárez, Mathías Olivera fue titular y Matín Rabuñal entró a los 64'. Le ganaron 1-0 a Puebla con Maximiliano Perg, Emanuel Gularte y Christian Tabó de titulares.