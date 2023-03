Maxi Pereira: "Gargano no se merecía irse así de Peñarol; me pareció lamentable el trato del club"

Maximiliano Pereira, exfutbolista de Peñarol y actual de River Plate, que enfrenta a los carboneros este martes desde la hora 21 por la Copa Sudamericana a partido único en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado, habló este domingo sobre varios temas, pero uno de los más importantes fue la salida de los aurinegros de su amigo y actual compañero en los darseneros, Walter Gargano, de ese club.

“No me gustó nada la forma en que el Mota se tuvo que ir de Peñarol”, dijo Pereira en el programa Punto Penal de canal 10.

El exfutbolista de los aurinegros fue consultado acerca del cambio de camisetas entre Gargano y Luis Suárez en el clásico disputado en el Gran Parque Central que ganaron los tricolores 2-0 con un tanto de El Pistolero.

“Se habló demasiado de eso. Nunca pensé que podía afectar tanto. Al hincha no le gusta y más acá en Uruguay con la rivalidad muy grande entre Nacional y Peñaorl. Me parece que desde dentro del club no dieron el mensaje que había que haber dado”, sostuvo el lateral derecho.

Y añadió: "Tienen una gran relación, compartieron mucho, y nos juntábamos acá en Uruguay con él. Fue demasiado exagerado. Yo en Portugal cambié de club (de Porto a Benfica) y cambié de camiseta y nunca me castigaron de esa manera, nunca me sacaron del equipo. No me gustó, no fue la forma, y hubo un antes un después de ese cambio de camiseta. Él no se merecía la forma en que salió de Peñarol”.

"Me pareció lamentable el trato del club para con él. No hay que saber mucho para darse cuenta que desde ese episodio del cambio de camisetas con Luis (Suárez), cambió la relación con el Mota desde Peñarol", terminó diciendo.