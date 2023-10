"Me da vergüenza": referente de la Juventud del PC criticó al partido por "silencio cómplice" ante caso Penadés

Este sábado el Partido Colorado (PC) celebró su Convención Nacional y una referente de la juventud aprovechó para criticar a sus correligionarios, en especial a los que ejercen "funciones en el gobierno nacional y en los gobiernos departamentales", por hacer del partido un "silencio cómplice de los poderosos del Estado".

"Me da vergüenza", dijo Alfonsina Domínguez según un video que ella misma compartió en su cuenta de X.

"Díganme ustedes, porque yo no entiendo, qué tiene de batllista mirar para el costado frente a 22 delitos sexuales a víctimas de entre 13 a 16 años", continuó respecto a los delitos por los que fue imputado el exsenador Gustavo Penadés.

"Yo me considero batllista, por eso milito en el Partido Colorado. Pero esa postura no me representa", dijo Domínguez, que es miembro suplente de la Coordinadora Nacional de la Juventud (CNJ), en diálogo con El Observador. "Siempre he defendido a las infancias y a las Adolescencias, y el batllismo de Don Pepe así era también", añadió.

Aclaró también que su discurso no representa a la CNJ, sino que fue algo "absolutamente" suyo.

El único punto que no se aprobó

Tras el discurso de Domínguez, donde solicitó que el partido "respaldara a los jóvenes" –respecto al comunicado que había emitido la CNJ el 14 de octubre– se pasó a votar "pero no se logró un consenso en todos los puntos", dijo la militante.

El tercer punto del comunicado rechazaba la postura inicial del presidente Luis Lacalle Pou y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, cuando respaldaron al exsenador Gustavo Penadés.

En un principio Lacalle Pou dijo que "sería un mal amigo" si no le creía a Penadés. Mientras que Heber también había dicho que creía "en la versión" del ahora imputado.

Ese punto de la declaración de la CNJ fue el único no aprobado por la convención del partido. Consultado al respecto, el diputado del sector Ciudadanos Felipe Schipani, dijo a El Observador que no se respaldó ese punto "porque no se estaba de acuerdo".

El discurso de Domínguez

Durante su discurso este sábado, Domínguez reivindicó los aspectos centrales de la declaración de los jóvenes "repudiando los hechos y las posturas pronunciadas" por Lacalle Pou y Heber "durante el uso de sus funciones, tomando partido por una de las partes". "Hecho que me parece aberrante y contradictorio respecto a las características de sus roles", dijo la miembro suplente de la CNJ.

"Asimismo agregar mi total solidaridad para con las víctimas y sus allegados", continuó.

"Con esto entonces quiero proponernos un momento de reflexión para preguntarnos realmente si el hecho de que el Partido que históricamente ha defendido a los más débiles, y ha fundado esta república, sosteniendo la bandera de los derechos humanos, que todavía hoy no se haya pronunciado frente a este gravísimo acontecimiento puede seguir jactándose de batllista", criticó.

"A mí sinceramente, señores y señoras, me da vergüenza que esta colectividad que supo ser gloriosa, la de grandes hombres y grandes mujeres hoy sean tan solo el silencio cómplice de los poderosos del Estado", sostuvo Domínguez.

Y concluyó: "Me da vergüenza porque muchos de ustedes ejercen funciones en el gobierno nacional y en los gobiernos departamentales. Y discúlpenme, pero como joven, como mujer y como militante, esta postura no me representa ni me representará jamás".