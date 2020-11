Mercado del ganado gordo modera la baja y busca su piso de valores

Se modera la baja de precios del ganado gordo y el mercado busca su piso. Las lluvias registradas esta semana fueron bienvenidas, aunque en general insuficientes. La oferta de ganado disponible sigue siendo alta, pero se percibe una menor presión vendedora.

Por el lado de la demanda, las posiciones son dispares entre las plantas. Algunas proponen nuevos ajustes. Otras, frenaron la baja, con entradas a planta más cortas, en el entorno a 15 días. Sin mayores cambios respecto a la semana pasada, el novillo gordo especial cotiza entre US$ 2,75 y US$ 2,85 por kilo en cuarta balanza, valores mínimos desde comienzos de 2017. En casos puntuales se pueden superar esas referencias. La vaca gorda cotiza entre US$ 2,55 y US$ 2,65 y la vaquillona entre US$ 2,70 y US$ 2,80.

La faena de ganados de corral con destino a la Cuota 481 continuará hasta comienzos de diciembre. En un par de semanas podría registrarse un repunte de valores, consideró Alberto Arocena, encargado de hacienda en escritorio Silveira Negocios Rurales. “Si llueve y termina la cuota podríamos tener un panorama un poco más alentador”, dijo.

El dato

54.491 vacunos se faenaron durante la semana pasada, según datos del INAC.

La faena de vacunos la semana pasada fue la más alta en casi tres años, con más de 54.000 reses, impulsada principalmente por la participación de ganados de corral. En lo que va de noviembre la faena total está 16% encima de la del año pasado y en novillos es 28% superior. En la medida que no haya necesidad de alivianar carga por la situación forrajera, los productores en general están reticentes a vender a menores precios, comentó Pablo Sánchez, del escritorio Walter Hugo Abelenda.

Se estima que la sobreoferta que se ha registrado en las últimas semanas pueda generar falta de ganado a comienzos del año próximo. Cómo evolucionen las lluvias será clave. Por el momento, se consolidan los pronósticos de La Niña, con probabilidad de precipitaciones por debajo del promedio, al menos, hasta febrero.

En el mercado de reposición continúa el ajuste de valores. Los terneros promediaron US$ 1,84 en la primera jornada de remate de Pantalla Uruguay, este jueves, 10 centavos por debajo que el promedio del mes pasado, aunque con un alto porcentaje de colocación. En ovinos persiste una concentración de oferta que no logra absorber el mercado, con la mayoría de las plantas industriales abocadas a la faena de vacunos. Los valores continúan a la baja, con mayor interés por corderos mamones. Los adultos siguen con entradas largas o sin entradas. El cordero liviano cotiza entorno a US$ 3,25, el cordero pesado y los borregos en US$ 3,20, los capones alrededor de US$ 3,03 y las ovejas en US$ 2,93. El cordero mamón se comercializa alrededor de US$ 3,03.

El precio de exportación de carne vacuna promedió US$ 3.811 por tonelada en la semana cerrada el 21 de noviembre, de acuerdo a datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC). En las últimas cuatro semanas móviles promedió US$ 3.654, lejos por debajo de los US$ 4.143 registrados en similar periodo del año pasado, cuando las compras chinas avanzaban a un ritmo vertiginoso. El acumulado anual se encuentra en US$ 3.785, un 0,7% por debajo que los US$ 3.812 registrados en igual momento de 2019.

En carne ovina el precio de exportación retrocedió respecto a la semana anterior pero se mantiene por encima de US$ 4.000, con un promedio de US$ 4.278. En lo que va del año se ubica en US$ 4.337, una caída de 4,8% frente a los US$ 4.554 registrados un año atrás.