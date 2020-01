Mercado ganadero cauto, con poca operativa y disparidad de valores

El mercado ganadero mostró pocos cambios respecto a la semana anterior. La operativa sigue siendo mínima y continúa la disparidad de precios entre plantas, mientras predomina la incertidumbre sobre qué sucederá con las compras de China, cuándo volverá a reactivarse el mercado y a qué valores.

Hay poco interés de compra por parte de los frigoríficos y la oferta de ganado es mínima. No hay un mercado “formado”, coincidieron consignatarios consultados.

Los pocos negocios que se concretan se mueven en el mismo rango de la semana pasada: entre US$ 3,50 y US$ 3,90 por kilo carcasa para el novillo gordo y entre US$ 3,30 y US$ 3,70 para la vaca gorda, con entradas a planta también dispares, mínimo de una semana. En algunos frigoríficos se encuentran operando cuadrillas kosher. Esas industrias son las que ofrecen mejores valores por los novillos especiales.

En el mercado de reposición la operativa es muy reducida. La semana próxima con el primer remate por pantalla del año (ver más en la página 9) surgirán nuevas referencias de mercado, que servirán como termómetro para medir el ánimo y las expectativas de los productores.

Bajo nivel de faena

La cautela del mercado ganadero también se ve reflejada en los volúmenes de faena, que son muy inferiores con relación a los de un año atrás. En la semana cerrada el 18 de enero se industrializaron 35.829 vacunos, 10.000 más que las 25.570 cabezas de la semana previa, pero 23% por debajo que hace un año.

Predomina la incertidumbre en la cadena cárnica tras el quiebre de tendencia que viene registrando el mercado chino desde mediados de diciembre, con ajuste de precios y renegociación de envíos de carne.

De acuerdo a las estimaciones dadas a conocer por el Instituto Nacional de Carnes (INAC), esta semana entre 33.000 y 35.000 toneladas de carne (peso carcasa) están en proceso de renegociación con ese mercado.

El precio de exportación que publica semanalmente el INAC bajó un escalón y dio su primera señal de ajuste.

En la semana cerrada el 18 de enero la tonelada de carne vacuna exportada promedió US$ 4.073, de acuerdo a los datos preliminares del instituto, mostrando una caída de US$ 361 respecto a los US$ 4.434 por tonelada de la semana previa.

Asimismo, en lo que va del año el promedio se ubica en US$ 4.311, 29% arriba de los US$ 3.335 logrados en mismo período del año pasado.

El volumen exportado en lo que va del año, sin embargo, es menor. En lo que va de 2020 se enviaron al exterior 10.046 toneladas, frente a 14.353 en igual período de 2019.

Continúa el ajuste de valores para los ovinos

En el mercado ovino hay poco interés industrial por las categorías adultas, en particular por la oveja. Así como en los vacunos, los precios también vienen registrando ajustes de valores semana a semana. En la última grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado el cordero liviano retrocedió 15 centavos a US$ 3,75; el cordero pesado bajó 18 centavos a US$ 3,83; los borregos bajaron 13 centavos a US$ 3,83; los capones bajaron 11 centavos a US$ 3,64; y las ovejas bajaron 20 centavos a US$ 3,47.

En la semana cerrada el 18 de enero se faenaron 16.540 lanares, 2.200 más que la semana previa, aunque por debajo de los 18.130 industrializados en igual semana del año pasado.

En cuanto al precio de exportación, la carne ovina repuntó y promedió US$ 5.371 por tonelada, por encima de los US$ 4.732 de la semana previa. En las últimas cuatro semanas móviles se ubicó en US$ 5.189. En lo que va del año la tonelada exportada alcanzó los US$ 5.275, valor 20% superior respecto a los US$ 4.381 por tonelada logrados en mismo período de 2019.