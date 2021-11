Mercado ganadero estable, con alta faena y precio de exportación récord

La que cierra fue una semana de valores estables para la hacienda gorda, con pocos negocios en los últimos días. La demanda internacional sigue firme y con precios récord por la carne vacuna, pero hay mayor cautela de la industria ante la posibilidad de paros sorpresivos, como sucedió al comienzo de la semana.

Operadores consultados coinciden en que es difícil hablar de referencias de valores. Se han concretado negocios en precios similares a la semana pasada, entre US$ 4,15 y US$ 4,20 por kilo en cuarta balanza para los mejores novillos y en US$ 3,95 a US$ 4 para la vaca. En estos casos las entradas rondan las dos semanas. Alguna planta propone US$ 4 para el novillo y US$ 3,85 para la vaca, con entradas para la semana que viene. “El mercado está enrarecido, hablar de valores es muy difícil”, dijo José de Freitas, de José de Freitas Gestión Ganadera.

Hay expectativa por la llegada de un nuevo episodio de lluvias prevista para entre domingo y martes. De no concretarse, posiblemente los productores tomen una postura más vendedora. Por ahora la oferta de ganado gordo de pasto no es abundante. “El tema de tener paros casuales está incidiendo en el ánimo”, sostuvo el consignatario.

Las miradas también están puestas sobre lo que suceda con el conflicto de la Foica y si la industria mantiene o no los altos volúmenes de faena –como ha sido en las últimas dos semanas–, impulsado principalmente eso por ganado de corral para la Cuota 481 y también no cuota.

Más de 2,2 millones de vacunos faenados

Con los 60.392 vacunos procesados en la última semana, Uruguay superó las 2,2 millones de cabezas industrializadas en lo que va de 2021. Desde mayo de 2008 no se registraban dos semanas consecutivas con faenas de más de 60.000 vacunos. Operadores de mercado anticipan que la faena no logrará mantenerse por encima de esa cifra esta semana, pero de normalizarse la actividad en las plantas se espera que sí pueda volver a cruzarse en las semanas siguientes. “Creo que va a haber un dinamismo de faena”, subrayó de Freitas.

Cuando termine la faena de corral, con un mercado restablecido, se espera que los valores mantengan la firmeza.

El precio de exportación se lleva el destaque. Llegó a US$ 5.831 la tonelada en la última semana, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Carnes (INAC). Si bien son números preliminares, con un componente de carne de corral, no deja de ser un dato que muestra la persistente firmeza del mercado para la carne uruguaya. En el acumulado del 2021 hasta el 6 de noviembre el precio de exportación llega a US$ 4.192 por tonelada, contra los US$ 3.765 en mismo período del año pasado, una suba de 11%.

En el mercado de reposición hay cierta dificultad en la concreción de negocios particulares. Se han registrado ajustes de precios, aunque las variaciones han sido más moderadas que para la hacienda gorda. El factor clima juega su partido mientras avanza una primavera Niña. El afloje del gordo se reflejó en el remate de Lote 21 esta semana con bajas para casi todas las categorías, aunque aún manteniendo mejores valores que un año atrás.

El mercado de lanares está equilibrado, con una oferta creciente, y preferencia por carcasas livianas. El cordero cotiza sobre los US$ 4,80 por kilo, el borrego en US$ 4,70 y la oveja en el eje de US$ 4,48. La faena ovina bajó sensiblemente la semana pasada a 28.870 cabezas luego de las dos semanas con las mayores cifras del año.

El sorprendente valor de exportación de la carne vacuna en la última semana superó atípicamente el precio de la tonelada exportada de carne ovina, que promedió US$ 5.481. Y, manteniendo la firmeza, en lo que va del año alcanza un promedio de US$ 5.071, un 17% más que en mismo período de 2020.

INIA

Ganado vacuno en campos del centro del país.