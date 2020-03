Mercado ganadero firme, mientras China retoma las compras de carne

Cierra una semana de firmeza en el mercado del ganado gordo. Llegaron las primeras lluvias esta semana y los pronósticos son auspiciosos para los próximos días. A la vez, China comienza a reactivar gradualmente sus compras de carne, mientras se registra un descenso de la aparición de nuevos casos de coronavirus en ese país.

La oferta de ganado terminado es escasa y los ganados prontos se colocan con facilidad. El grueso de la faena de ganado con corral con destino a Cuota 481 ya terminó, y es otro factor que da sostén a los precios. Por el novillo gordo especial los negocios son entre US$ 3,55 y US$ 3,60 por kilo en cuarta balanza, y algún centavo por encima por lotes voluminosos. Se reduce gradualmente la disparidad entre plantas. Y las entradas varían de una semana a 12 días.

Para la vaca gorda las cotizaciones se mueven entre US$ 3,20 y US$3,30 por kilo, también con algún negocio por encima de esa referencia en casos puntuales. La demanda por vaquillona mostró un repunte en los últimos días, con valores que alcanzan los US$ 3,55 en ganados especiales.

En pesos, el precio del novillo se ubica un 40% por encima que un año atrás, mientras que en dólares se mantiene 6% arriba, con una demanda que sigue firme. Se abre un nuevo escenario con un dólar en suba, que llegó a cruzar los $ 44 para el interbancario en la operativa de este jueves.

La faena de vacunos se ubicó arriba de 40.000 cabezas por tercera semana consecutiva y subió respecto a la anterior, aún con menor incidencia de la faena para la cuota 481. Otra señal de que la demanda de China va en aumento.

Con la mira en las nubes

Mientras, mejoran las perspectivas climáticas, con lluvias que llegarían a todo el país en los próximos días. Que se cumplan los pronósticos será clave, particularmente en zonas de Canelones, San José, Lavalleja y Maldonado, que siguen en una situación crítica. En algunos casos puntuales la falta de lluvias ha apurado las ventas de ganado. Y preocupa la generación de reservas forrajeras de cara al invierno.

La percepción de los operadores consultados es que los precios han alcanzado un piso y que podría mantenerse cierto equilibrio en los próximos días.

En ovinos, aumenta el interés industrial y eso se ve reflejado en un repunte de valores. Los corderos se ubican entorno a US$ 3,53; el cordero pesado en US$ 3,63; borregos en US$ 3,59; capones en US$ 3,37; y ovejas en US$ 3,28.

La faena semanal subió 35% con 13.982 animales y trepó 16% respecto a igual semana de 2019.

En la reposición las escasas precipitaciones generan cautela en el arranque de la zafra de terneros. Asimismo, los valores para las diferentes categorías de terneros se mantienen por encima de las referencias de hace un año atrás, con cierto optimismo por parte de los productores sobre el retorno del mercado chino.

Negocios con China se retoman gradualmente

En ese país la situación comienza a equilibrarse. Los casos de coronavirus van en baja y eso se empieza a notar. A precios más accesibles, los negocios por carne se retoman gradualmente. En los primeros 10 días de marzo la carne exportada a China se colocó a un promedio de US$ 4.321 la tonelada precio de embarque. Muy similar a los US$ 4.314 por tonelada alcanzada en febrero, según se desprende de datos de Aduanas. Por ahora, el precio se mantiene 3% por encima respecto los primeros 10 días de marzo de 2019 (US$ 4.153).

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Carnes, en la semana cerrada el 7 de marzo el precio de exportación de carne promedió US$ 3.957 por tonelada, un descenso de 9% respecto a los US$ 4.355 de la semana anterior pero todavía 2% más que los US$ 3.888 de la misma semana de 2019. En el acumulado anual el valor promedio se ubicó en US$ 4.166, 17% más que los US$ 3.549 del mismo período del año pasado. El volumen exportado, sin embargo, es 32% menor en la comparación interanual: 55.016 toneladas en lo que va de 2020 y 80.579 en 2019.