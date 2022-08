Micaela Pereira, la "madre responsable y comprometida" con el Marconi que murió tras quedar en el medio de una balacera

Por Mateo Piaggio

Micaela Pereira quería salir adelante a toda costa. Era una "luchadora" comprometida con el Marconi y que se respaldaba en varias instituciones con trabajo social en el barrio; como el CAIF Santa María. Tenía 29 años y era madre de cuatro niños —de un año y medio, tres, siete y nueve —, según contó su hermano Winston a El Observador.

Era la menor de nueve hermanos: siete mujeres y dos hombres. Como ellos, fue a la Escuela N° 186 y al Liceo N° 13 en el barrio.

El viernes 5 de agosto, alrededor de las 21:00, quedó en medio de una balacera y murió, junto a otro hombre de 25 años, en General Enrique Castro y Burgueño.

Hacía poco tiempo había empezado a trabajar de forma fija en una empresa de limpieza. Le había tocado el turno de la noche, de las 22:00 hasta las 06 de la mañana. Durante esas horas, su madre, que vivía junto a ella, le cuidaba a los hijos. El viernes, cuando iba a trabajar recibió un balazo. Personas del lugar la trasladaron a la policlínica de Capitán Tula donde murió a las 21:05.

"Duele que Mica no esté y sus hijos ya no tengan a su mamá", dice un comunicado que emitió el CAIF Santa María este lunes. "Una mamá que confiaba en nuestro equipo y nos permitió acompañarla hasta este año", recuerda el texto que compartieron muchos usuarios en redes.

La trabajadora social del centro, Carolina de Armas, dijo a El Observador, que Micaela estaba "muy preocupada por las situaciones barriales". "Avisaba cuando estaba complicado el barrio", aseguró De Armas, para que las otras familias y el equipo técnico del centro tuviera cuidado.

Era una madre "muy responsable y muy comprometida". Sus cuatro hijos concurrieron al centro; dos de ellos, los más chicos, siguen allí. Micaela "participaba de todas las actividades". Estaba abocada "a mejorar las condiciones" en la que vivía su familia. En 2019 junto al CAIF solicitó al INAU fondos para comprar muebles. Con De Armas fueron y consiguieron una cucheta, un ropero, colchones y un mueble, recordó la trabajadora social.

Los niños —que ahora pasaron a cargo de su tía— sufrieron la muerte de su padre, hace menos de dos años. Si bien Micaela y él ya no estaban juntos, fue un golpe muy duro para la mujer. Entró en una depresión. Tenía además problemas económicos, contó su hermano.

Las tragedias le habían pegado cerca varias veces. Uno de sus hermanos que "no estaba en buena vía" murió tras un "incidente" en 2014, señaló Winston. Pocos meses después, el padre que "no era de abrirse" y que tenía problemas de salud "no resistió la angustia" y murió de un paro cardíaco.

El viernes 5 de agosto, el día de la muerte de Micaela, empezó con varios tiros. "Hacía días que no se escuchaban", recordó Winston. Sin embargo, de "los fines de semana se potencia", aseguró sobre la situación de enfrentamientos. "La verdad que no lo entiendo". Él los oyó temprano mientras hacía reparaciones en un taller.

De noche, estaba en Tienda Inglesa con su hijo y su sobrino, uno de los hijos de Micaela, cuando se enteró de la muerte.

El barrio como cruz

Desde hace años que Winston encabeza de una escuela bíblica en el barrio. Trata de ayudar en un barrio donde no eligió vivir. En algunas áreas "la maldad está reinando". Muchas personas se quieren mudar, pero "no pueden salir". "No le vendés a nadie... y es tu lugar en el mundo", dice Winston.

El Padre Lucho Ferrés nació en Punta Gorda, pero desde enero de 2020 es párroco de la zona que abarca Las Acacias y el Marconi. Años atrás trabajó en el Liceo Jubilar cerca a la zona donde está ahora. De joven estuvo vinculado a la parroquia de Malvín Norte; algo que marcó su trayectoria.

El párroco señala cuánto afecta la violencia a los niños. Las familias plantean lo peligroso que es a veces simplemente llevarlos hasta las plazas. Después de una balacera, se quedan guardados en sus casas.

Pero el impacto en los niños no solo está en el peligro inmediato. Ferrés señala que "hay niños que cargan con mucho", por su historia, por su familia.

Ferrés subraya el problema de las drogas como gran responsable de los estragos en el barrio.

En Marconi, además, las personas tienen miedo. Es difícil levantar la voz porque puede derivar en represalias, explica el párroco. En este sentido, Winston coincide. Afirma que hay poca "resistencia".

Al día siguiente de la muerte de Micaela, su familia encabezó una manifestación para demandar que "la justicia se haga cargo". Sobre los ajustes de cuenta y las personas que los protagonizan, dice que "hagan lo que quieran" pero que si "tienen problemas, que sean entre ellos", que no afecten a inocentes.

El colectivo Casavalle de Pie compartió imágenes vía Instagram en solidaridad con su barrio vecino. Además, publicaron en Twitter el nombre de Micaela, cuántos años tenía, la edad de sus hijos, a dónde fue a la escuela, para que su "muerte no se consigne solo en un número".

El texto del CAIF, citado más arriba, critica la "realidad cotidiana del barrio Marconi". "Duele que paguen los inocentes por la violencia y negligencia", añade.

"Salta a la vista, que las medidas tomadas son insuficientes", afirma asimismo.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se refirió al caso y aseguro que "a todos nos importa", en declaraciones a Telemundo.

"A todos nos importa. Hay dos vidas inocentes que han pagado justamente parte de este enfrentamiento del crimen organizado entre ellos. Parte del informe que recibí es cómo sigue adelante la investigación. Creo que está bien encaminada como para esclarecerlo. Pero no puedo adelantar más que eso”, informó.