Mirá cómo quedó el hexagonal que deberá jugar la selección sub 20 de Uruguay en el Sudamericano: días y horarios

La selección uruguaya sub 20 clasificó primera en su grupo y este sábado a la noche jugó solo para cumplir con el fixture ante Ecuador con el que empató 1-1 en el Campeonato Sudamericano de la especialidad.

El equipo celeste viaja este domingo desde Cali, en donde se disputó la primera fase, a la capital colombiana, Bogotá, donde continuará el certamen.

Se trata de un lugar con altura de unos 2.800 metros, por lo que allí la exigencia será mayor, más allá además de los rivales.

¿Cuándo se juega la primera fecha del hexagonal final?

La fase final se abrirá el próximo martes, cuando Uruguay, primero del grupo B, se enfrente a Colombia, local y segundo del grupo A, desde la hora 22.

Los partidos de esa etapa serán Uruguay vs Colombia, Brasil vs Ecuador y Paraguay vs Venezuela.

El hexagonal también entrega tres boletos para los Juegos Panamericanos de Santiago y cuatro plazas para el Mundial que se jugará entre mayo y junio en Indonesia.

¿Cómo seguirán los partidos de Uruguay en el Campeonato Sudamericano sub 20?

El fixture indica que, como se informó, Uruguay juegue este martes contra Colombia, que viene de eliminar a Argentina.

El partido se disputará en el Estadio Metropolitano Techo de Bogotá.

La segunda fecha se jugará el viernes 3 y allí los celestes enfrentarán a Ecuador y cambiarán de estadio, jugando en El Campín a la hora 17.

En la tercera, el rival será Venezuela el lunes 6, volviendo al Metropolitano Techo, también a las 17, la cuarta se disputará el jueves 9 contra Paraguay en El Campín a las 19.30, y la quinta y última, nada menos que contra Brasil en el mismo escenario, el domingo 12 en horario a definir, según llegue cada uno de los seis seleccionados a esa instancia.