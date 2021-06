Mirá el emotivo reencuentro de Reymúndez con su hija, tras pedir ayuda desde Chile a Cancillería

Hace 12 días, el futbolista uruguayo Leandro Reymúndez, quien juega en el fútbol chileno, subió a su cuenta de Twitter un desesperado pedido para poder ver a su esposa y a su hija, ya que hacía dos meses que no podía hacerlo debido a que no les permitían viajar por la pandemia mundial por coronavirus.

El jugador, quien milita en Deportes Iberia del ascenso trasandino escribió el pasado 21 de mayo: "HASTA ACA LLEGUÉ... necesito AYUDA POR FAVOR, la DEPRESIÓN ha llegado a mi vida!".

A su vez, añadió que hace dos meses viajó a Chile para jugar al fútbol y su esposa e hija de cuatro años quedaron en Uruguay esperando a que él se instalara para luego viajar, pero "Chile decide cerrar sus fronteras, que lo entiendo perfectamente pero en mi caso no es por turismo, es por trabajo, y ahí empezó todo mi malestar. Día a día me fui debilitado, ya que mi hija me extraña, pide por verme y no tengo que responderle”.

“Mi hija al día de hoy no quiere verme por llamada porque se pone mal y triste, no quiere ir a su escuela, y muchas cosas mas, y ahí empiezo yo, a no querer comer, llorar todo el día, no poder dormir y mi notable baja de peso, ataque de pánico, una tortura realmente”, se desahogó.

La movida que se hizo enseguida en redes sociales para tratar de ayudarlo, llegó a la Cancillería uruguaya y en ese contexto, la vicecanciller uruguaya, Carolina Ache, se puso en contacto con Reymundez para conocer la situación y tratar de colaborar con él.

La historia tuvo final feliz este miércoles cuando Reymúndez pudo reencontrarse luego de más de dos meses con su señora y su pequeña hija de cuatro años en el aeropuerto.

Reymúndez le agradeció a la embajadora uruguaya en Chile y a la vicecanciller Ache por lo que hicieron para que su familia pudiera llegar pese a las restricciones vigentes por covid-19.

Así fue el reencuentro del jugador uruguayo en Chile con su pequeña hija y su señora: