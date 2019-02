La diferencia entre el caso Barcelona-Defensor y el de 21 clubes de Conmebol

El escándalo que envolvió a 21 clubes que cometieron una infracción en las Copa Libertadores y Sudamericana, que promovió que el ejecutivo de Conmebol derivara los casos a la Unidad de Disciplina, no tiene puntos de contacto con el que dejó a Barcelona de Ecuador fuera de la segunda fase de la Copa Libertadores en la serie con Defensor Sporting.

¿Qué fue lo que sucedió en el caso de los violetas y el club ecuatoriano? El jugador Sebastián Pérez estaba inhabilitado cuando fue incluido en el partido del 5 de febrero en el estadio Luis Franzini, que Barcelona ganó 2-1.

Desde Conmebol explicaron a Referí que para que un jugador esté en condiciones reglamentarias se debe completar el trámite del Transfer Matching System (TMS), cuyo proceso se divide en tres etapas.

El primer paso es la solicitud del Certificado de Transferencia Internacional (CTI), que la federación mexicana envió a su par ecuatoriana el 31 de enero a la hora 16.50.

En el segundo la Federación Ecuatoriana debe confirmar el CTI. Este trámite lo completó el 5 de febrero a la hora 14.25.

El tercero la inscripción del jugador, en este caso en la Federación Ecuatoriana de Fútbol a favor de Barcelona, procedimiento que se realizó a la hora 14.25 del 5 de febrero.

El plazo que tenía Barcelona para completar los tres pasos del TMS era el 2 de febrero a la hora 14. En caso de haber solicitado una extensión horaria -que no hizo- el plazo caducaba el 4, 48 horas antes del partido que el equipo ecuatoriano jugaría ante Defensor Sporting en el Franzini, y que ganó 2-1.

Por esa razón el tribunal de disciplina y luego el de apelaciones de Conmebol le dio la razón a Defensor Sporting, que viajó a Guayaquil con una victoria 3-0.

De acuerdo a lo que establece el artículo 9, la emisión del CTI no es más que una autorización para la nueva asociación para proceder a la inscripción del jugador en el contexto de una transferencia internacional. Hasta que el TMS no se completa, no está cerrado el pase.

Frente a la situación que se planteó, Conmebol hizo un pedido de información a FIFA, que detalló lo siguiente sobre el caso de Sebastián Pérez.

¿Cuál es la diferencia con el caso del escándalo de los 21 clubes que cometieron un error administrativo en la inscripción de la lista de buena fe? Es un procedimiento diferente. También consiste en tres pasos: el primero inscribir al jugador en el sistema Comet (plataforma en el que se registran todos los jugadores Conmebol); segundo, la asociación local valida a través de Comet la información de los clubes; tercero, las asociaciones deben enviar a Conmebol por escrito con firma y sello la documentación que validaron en el paso dos. En esta polémica situación, las federaciones de Brasil, Chile, Paraguay y Venezuela se olvidaron de realizar el segundo paso, pero enviaron el tercero, por escrito, que es el que valida al segundo.

El caso está en la órbita de la Unidad de Disciplina, que se expedirá sobre el caso en las próximas horas.

En la situación que se planteó con los 21 clubes que están en infracción se encuentra Atlético Mineiro, equipo que este miércoles venció 2-0 a Defensor Sporting en el estadio Franzini, en el partido de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores.