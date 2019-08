Moreno le salió al cruce Barrera: “Se agravia de deudas que él era responsable de pagar”

Julián Moreno, neutral de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), salió al cruce de los reclamos del presidente de Peñarol Jorge Barrera, respondiendo que “las deudas se produjeron cuando era vicepresidente de la AUF. No lo entiendo, ¿sigue la campaña electoral contra Alonso?”

La denuncia que el presidente de Peñarol, Jorge Barrera, hizo en el programa Punto Penal, acerca de que la "AUF le adeuda una cifra muy importante al Ministerio del Interior y que la misma ya fue descontada a los clubes", generó la reacción de los neutrales.

El neutral Gastón Tealdi explicó a Referí que esa deuda se remonta a 12 años atrás y que el monto de la misma asciende a US$ 1 millón.

Leonardo Carreño

Sin embargo, Moreno afirmó que la deuda es más reciente y dijo que la misma se generó entre 2014 y 2016: “El presidente de Peñarol habló de hechos antiguos, anteriores en varios años a la función nuestra en el Comité Ejecutivo. Son asuntos viejos, me parece que planteados en forma extemporánea, da la casualidad que refieren a algunos saldos que la AUF no pagó a Jefatura de Policía por servicios de seguridad en los años 2014, 2015 y 2016, parte de los cuales se generaron en momentos en que el doctor Barrera era vicepresidente de la AUF. Entonces no veo cómo él hace un planteo de números que él mismo era responsable de su pago cuando estaba en la AUF”, expresó Moreno en declaraciones al programa Tirando Paredes de 1010AM.

Barrera integró el ejecutivo de Wilmar Valdez solamente entre abril y julio de 2014 hasta que renunció a su cargo en el que luego fue sustituido por Rafael Fernández.

Posteriormente agregó: “En el periodo que estuvo Barrera se produjeron las deudas, ¿y él ahora se agravia por deudas que él era responsable de pagar? No lo entiendo. Digo más, me parece que estos números se deben a una razón muy concreta que fue que básicamente la Jefatura hacía un presupuesto de lo que iba a utilizar. A los clubes se les facturaba lo que se iba a utilizar y luego venían las facturas de Jefatura por una cifra menor, pero ese dinero se les va a restituir a todos los clubes”.

Diego Battiste

Moreno agregó que bajo la presidencia de Barrera, Peñarol aprobó los balances de la AUF con esa deuda. “Estaban esos números y los aprobaron. Entonces, no sé en función de qué saca Barrera estos números ahora. Resulta extraño el planteo. El último balance se aprobó a fines de 2018 estando intervenida la AUF, que expliquen eso, por qué sale esto ahora, ¿sigue la campaña de lucha electoral contra Alonso? Es bueno saberlo, así nos ubicamos”.

El neutral Moreno hizo referencia después a la polémica que se generó con la cesión de Darwin Núñez a la selección panamericana.

AFP

“Después hubo una molestia por Núñez. Todos sabíamos que los clubes no tenían obligación de prestar los jugadores a la selección. A Nacional se le pidieron varios jugadores y no los dio. A Peñarol se le pidieron varios y tampoco los dio. Tres o cuatro se le pidieron y al final, en contactos entre los cuerpos técnicos y gerentes deportivos, Peñarol ofreció a Núñez. Luego hizo tres goles y se arrepintieron. Nosotros tenemos la obligación de cuidar a la selección. Es un tema de oportunismos: te doy el jugador y después te lo quiero sacar”.