Mujica habló sobre Manini, el "factor militar" y lo que no quiere regalar "a los contrarios"

El expresidente José Mujica aseguró que al candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se le puede presentar, tal como "viene la cosa", la posibilidad de materializar el "sueño que tenía el Partido Independiente" de convertirse en una "minoría decisiva cuando se vote una cosa u otra" en el Parlamento.

Entrevistado por el programa La mesa de los galanes de emisora Del Sol, Mujica fue consultado sobre el electorado de Manini, que con Cabildo Abierto consiguió en las pasadas internas casi 50 mil votos, y que según los estudios de opinión pública su partido se posiciona como cuarta opción política del electorado.

El líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) afirmó que el "estamento militar" es "grande" y "tiene un sentido de organización muy superior a cualquiera", y puso como ejemplo los clubes de retirados miliares en distintas partes del país y cómo eso repercute en las familias de los uniformados.

En la entrevista con emisora Del Sol a Mujica también le preguntaron si le tenía "respeto" a Manini por la forma en que se refiere al excomandante en jefe del Ejército. "La cosa es más compleja. El estamento militar es una parte constitutiva de este país. No estoy para regalárselo así a los contrarios porque en la base los soldados componen el sector social por el cual he luchado toda mi vida. Porque los soldados son hijos del poblerío, viene de las zonas más humildes, y los conocí con intimidad, entonces no los quiero regalar", respondió Mujica.

"El factor militar no explica la historia pero tampoco se entiende la historia humana si no se entiende que ese factor existe y pesa en determinadas circunstancias. Es tan importante que no se le puede dejar a los militares solamente", agregó.

El líder del Movimiento de Participación Popular aseguró que el ascenso político del excomandante en jefe del Ejército no le asusta. "No (no me asusta). En los partidos tradicionales hay gente mucho más...", aseguró Mujica, que no terminó de completar la frase. Sin embargo, ante la pregunta de Jorge Piñeyrúa sobre si se refería a que en los partidos tradicionales hay gente "más peligrosa" que Manini, Mujica respondió: "Mucho más".

"Manini es un personaje. El problema no es Manini, el problema es lo que se le ha juntado", concluyó.