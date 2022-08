Multiadquirencia: la clave para digitalizar a los pequeños comercios del interior del país

En una primera etapa, en setiembre de 2021, la apertura del sello Mastercard fijó el comienzo de la multiadquirencia en Uruguay. Este proceso tendrá su segunda etapa en setiembre de este año cuando se haga efectiva la apertura del sello Visa. Esto permitirá que los operadores ofrezcan a los diferentes sellos en una misma pasarela de pagos con un único contrato y, a la vez, abre la puerta a una competencia intensa entre los distintos oferentes.

En este marco, Café & Negocios conversó con representantes de tres de los principales actores del mercado: Fiserv, Scanntech y GetNet.

Al día de hoy Fiserv –en alianza con Geocom– es la administradora de la principal red de terminales de POS del país con algo más de 40.000 dispositivos.

Para Alberto Varela, gerente general de la firma en Uruguay, para aquel que no está trabajando con tarjetas se hace mucho más sencillo la contratación de un proveedor cuando este puede ofrecerle todos los sellos –y la atención posterior a la contratación– con un solo contrato. “Empiezan a ver todos los temas con una sola empresa y eso para los pequeños comercios que comienzan a tomar la decisión es muy importante”, destacó Varela.

El gerente de Fiserv proyecta que la mayor inclusión de comercios que hoy no están operando con medios de pago electrónicos se dará en el interior del país, “donde la presencia de los pagos con tarjeta no es tan fuerte”. En este sentido, Varela señaló que el incremento de demanda en estas zonas ya se está dando, pero es gradual. “Se va a ir acelerando en la medida que se vaya tomando conciencia realmente de la multiadquirencia”, reflexionó.

Por su parte, el gerente de Nuevos Negocios de Scanntech, Diego Slinger, proyecta que con la apertura de la adquirencia de Visa “y la entrada de todos los jugadores a penetrar sobre esos clientes que hoy en día son adquiridos monopólicamente por Visa Net, la cartera de clientes va a crecer bastante”. “Dependerá mucho de cómo se dé la competencia 100% a mercado abierto”, apuntó el ejecutivo.

Para Scanntech, la multiadquirencia es un hito del que se sienten impulsores. En este marco, la firma representada por Slinger firmó en los últimos días un memorando de entendimiento con el Banco República y el BBVA para que los comercios minoristas clientes de adquirencia de Scanntech reciban beneficios de ambos bancos. “Creemos que el acuerdo nos va a potenciar”, destacó el ejecutivo.

Para Slinger, los pequeños comerciantes del interior del país también serán los que se beneficiarán de la competencia. “Uno de los objetivos principales que nos trazamos con nuestro acuerdo comercial es incluir financieramente a comercios que hoy no están”, aseguró el ejecutivo. En este sentido, destacó que “seguramente no están porque no hay un interés económico por detrás de los adquirentes actuales por el costo de adquisición de ese tipo de comercios” y remarcó que Scanntech está especialmente enfocado en incluirlos y atenderlos.

Getnet es una nueva plataforma de cobros y pagos para comercios que contará con su propia red de terminales y es el nuevo brazo adquirente de pagos del Grupo Santander.

Su gerente general, Hernán Gómez, aseguró que al ser una compañía que ingresa al mercado con una propuesta diferencial hay “tremendas oportunidades”, principalmente en aquellos comercios medianos y grandes que hace mucho operan con un proveedor y ahora pueden elegir a jugadores nuevos. “El grupo tiene fuerte presencia con las financieras Creditel y Crédito de la Casa”, reveló Gómez, para él esto hace que puedan llegar a comercios pequeños en ciudades a las que anteriormente no se llegaba.

Según Gómez, en un comienzo la competencia se llevará adelante en precios, servicios y nuevas tecnologías. En este último aspecto, el grupo adquirió New Age Data, una empresa proveedora de POS con más de 25 años en el país. “Apuntamos a sumar integralidad a todo el servicio”, concluyó el ejecutivo.