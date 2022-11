Mundial Qatar 2022: Ecuador dio la lista sin la presencia de Byron Castillo

El entrenador argentino de Ecuador Gustavo Alfaro dio a conocer este lunes la lista de 26 jugadores que defenderán a la tricolor en el Mundial de Qatar 2022.

En la nómina quedó afuera el lateral Byron Castillo, el jugador que llevó a Perú y Chile a reclamarle a Ecuador los puntos de sus partidos de Eliminatorias por supuestas alineaciones indebidas.

El TAS laudó el caso definitivamente la semana pasada y no excluyó a Ecuador del Mundial pero sí lo multó por presentación de documentación falta y le quitó tres puntos para la próxima Eliminatoria. El jugador no fue sancionado y podía jugar el Mundial. Sin embargo, Alfaro decidió no incluirlo en la lista final.

En la lista figura el veterano golero Alexander Domínguez que el año pasado jugó en Cerro Largo, el lateral izquierdo Pervis Estupiñán, el volante de contención Moisés Caicedo, ambos de Brighton, los veloces extremos Gonzalo Plata y Ángel Mena y los experimentados delanteros Enner Valencia y Michael Estrada.

Alexander Domínguez Golero Liga de Quito Hernán Galíndez Golero Aucas Moisés Ramírez Golero Independiente del Valle Piero Hincapié Defensa Bayer Leverkusen Félix Torres Defensa Santos Laguna Robert Arboleda Defensa Sao Paulo Xavier Arreaga Defensa Seattle Sounders Jackson Porozo Defensa Troyes Ángelo Preciado Defensa Genk Pervis Estupiñán Defensa Brighton William Pacho Defensa Royal Antwerp Diego Palacios Defensa Los Angeles FC Moisés Caicedo Volante Brighton Carlos Gruezo Volante Augsburgo Jhegson Méndez Volante Los Angeles FC Alan Franco Volante Talleres José Cifuentes Volante Los Angeles FC Ángel Mena Volante León Gonzalo Plata Volante Valladolid Jeremy Sarmiento Volante Brighton Romario Ibarra Volante Pachuca Ayrton Preciado Volante Santos Énner Valencia Delantero Fenerbahçe Michael Estrada Delantero Cruz Azul Djorkaeff Reasco Delantero Newell's Old Boys Kevin Rodríguez Delantero Imbabura

Ecuador comparte el grupo A con Qatar, Países Bajos y Senegal.

