Murió Homero Rodríguez Tabeira, la voz de Martini pregunta y del 5 de Oro

Murió este lunes el comunicador Homero Rodríguez Taberia, que tuvo un paro cardíaco este lunes. Tenía 84 años.

El periodista Antonio Ladra informó sobre la muerte de Tabeira este lunes de noche.

Con profundo dolor debo informar que hoy falleció el Flaco Homero Rodríguez Tabeira, a quien quise y de quien aprendí mucho. Apasionado del jazz, con su mítica Caravana en La Paloma Rocha marcó una época. — antonio ladra (@antonioladra) June 18, 2019

El comunicador fue conductor del ciclo Martini Pregunta y luego fue la voz del 5 de Oro. En 2016, casi 27 años después de haber conducido el sorteo del 5 de Oro por primera vez, el locutor dejó de transmitir el popular juego. En un mensaje grabado desde su casa, Rodríguez agradeció al equipo de Canal 12 y a Mónica Willengton, que hacía sus suplencias.

Rodríguez Tabeira dijo que abandona su puesto "con la satisfacción del deber cumplido" y, de esa manera dio paso al nuevo conductor del 5 de Oro. "Con revancha, no se olviden", remató.

En una entrevista realizada en julio del año pasado en El Observador TV, el locutor contó que nunca jugó al sorteo para no perder credibilidad. . "No puedo jugar al 5 de Oro porque no quedaría bien ganar", dijo.

Será velado este martes de 10 a 15 en la empresa Sicco.