Nacional busca DT: costumbres argentinas

Nacional sigue en la definición de su entrenador y este lunes puede haber novedades para la confirmación de quién será el sucesor de Alexander Medina al frente del primer equipo.

Los nombres que han surgido en las últimas horas llegan desde la vecina orilla y son los de Eduardo Domínguez, con el número uno entre las pretensiones del club, y el de Gabriel Milito, en segundo orden.

Quienes trabajan expresamente en el tema son el nuevo presidente del club, José Decurnex, el vice Alejandro Balbi, y el manager deportivo Iván Alonso. Este último no irá al sorteo de la Copa Libertadores que se realizará este lunes en Asunción (ver página 4) para abocarse de lleno en los contactos y negociación por el DT.

El nuevo titular de los tricolores ya tiene experiencia en la negociación con técnicos argentinos ya que fue uno de los artífices de la llegada de Rodolfo Arruabarrena al equipo del Gran Parque Central en marzo de 2013.

Luego de que Guillermo Almada, quien fue el primer candidato por el que fue Nacional, descartara la posibilidad debido al contrato que mantiene con Barcelona de Ecuador, la nueva directivo buscó opciones en la vecina orilla.

Domínguez y Milito tienen en común que son entrenadores jóvenes y con pocos años en el cargo de técnico, tras sus respectivas experiencia como futbolistas.

Eduardo Domínguez, de 40 años, es hermano de Federico Domínguez, el lateral argentino que tuvo un breve pasaje por Nacional en el año 2009 cuando fue dirigido por Gerardo Pelusso, por lo que tiene conocimiento de la institución y puede ser un consejero para el técnico que buscan los albos.

La trayectoria como DT de Eduardo comenzó en Huracán, donde tuvo tres ciclos y se despidió como jugador. En el equipo de Parque Patricios dirigió en las temporadas 2015 y 2016 obteniendo el 48,7% de los puntos.

Luego, en la segunda mitad de la temporada 2016-2017 pasó a Colón de Santa Fe, club con el que finalizó su vínculo en el mes de noviembre pasado tras renunciar. En ese ciclo sumó 70 partidos ganó 29, empató 22 y perdió 19, logrando el 52,17% de los puntos.

En esta temporada llevó al equipo santafesino a los octavos de final de la Copa Sudamericana, una instancia menos que el Nacional de Medina, tras superar a São Paulo y caer ante Junior de Barranquilla, luego finalista.

Su salida de Colón estuvo precedida por un momento de bronca cuando increpó a sus jugadores en pleno partido ante Huracán. “¡No puede ser. Son unos cagones. Cagones, eso es lo que son!”, dijo Domínguez al ver como su equipo pasaba a perder 3-2 luego de estar arriba 2-0 y como visitantes.

Sobre su estilo de juego, cuando llegó a Santa Fe manifestó: “Para mí el dibujo táctico no es tan significativo como las formas que creemos. Queremos ser protagonistas, vamos a trabajar para tener un equipo agresivo. Después podés jugar 4-4-2, 4-3-3, o sea, podés usar un 4-3-3 y defenderte, no vas a ser más ofensivo por usar un determinado esquema de juego, sino que las formas son las que te hacen ser o no más ofensivo”.