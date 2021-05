Nacional confirmó el equipo para jugar contra Católica: D'Alessandro será suplente

El entrenador de Nacional Alejandro Cappuccio confirmó al equipo para enfrentar desde la hora 23 a Universidad Católica de Chile por la tercera fecha del grupo F de la Copa Libertadores.

Ambos necesitan imperiosamente del triunfo. Nacional porque perdió en el debut 2-0 con Argentinos Juniors y porque la semana pasada empató de local 4-4 con Atlético Nacional.

Católica, dirigida por Gustavo Poyet., también tuvo un mal arranque: 0-2 en su visita a Atlético Nacional y 0-2 de local con Argentinos. Medios chilenos ya pusieron bajo el manto de la duda la continuidad del entrenador uruguayo.

Con respecto al equipo que el domingo le ganó con autoridad a Wanderers para conquistar la Supercopa, el DT tricolor hace dos cambios. En la zaga sale Guzmán Corujo y entra el juvenil Nicolás Marichal mientras que en el mediocampo no estará desde el vamos Andrés D'Alessandro jugando en su lugar Emiliano Martínez.

Corujo está suspendido por su injusta expulsión ante Atlético Nacional. Cappuccio apostó por Marichal y no por Orihuela que no se mostró firme ante Argentinos (perdió la referencia de marca en el primer gol) y que contra Atlético Nacional entró mal y se hizo un gol en contra. También prefirió mantener a Laborda de lateral y no darle entrada a Gabrielli quien fue titular solo ante Argentinos Juniors.

El equipo formará con Sergio Rochet, quien debuta en esta edición de la Libertadores tras cumplir dos partidos de suspensión, Mathías Laborda, Marichal, Christian Almeida, Camilo Cándido; Joaquín Trasante, Emiliano Martínez, Felipe Carballo; Brian Ocampo, Gonzalo Bergessio y Leandro Fernández.

En el banco de suplentes estarán Guillermo Centurión, Angelo Gabrielli, Renzo Orihuela, Maximiliano Cantera, D'Alessandro, Rafael García, Facundo Píriz, Alfonso Trezza, Ignacio Lores, Guillermo May, Gonzalo Vega y Thiago Vecino.

Así jugará Universidad Católica, donde destaca la presencia como titular del goleador Edson Puch.

La ficha

Universidad Católica: Matías Dituro, Raimundo Rebolledo, Valber Huerta, Juan Eduardo Fuentes, Juan Cornejo; Marcelino Núñez, Ignacio Saavedra, Juan Leiva; José Pedro Fuenzalida, Fernando Zampedri y Edson Puch. DT: Gustavo Poyet.

Nacional: Sergio Rochet, Mathías Laborda, Nicolás Marichal, Christian Almeida, Camilo Cándido; Joaquín Trasante, Emiliano Martínez, Felipe Carballo; Brian Ocampo, Gonzalo Bergessio y Leandro Fernández. DT: Alejandro Cappuccio

Cancha: San Carlos de Apoquindo

Juez: Anderson Daronco (Brasil)

Grupo F PTS PJ PG PE PP GF GC Argentinos Juniors 6 2 2 0 0 4 0 Atlético Nacional 4 2 1 1 0 6 4 Nacional 1 2 0 1 1 4 6 Universidad Católica 0 2 0 0 2 0 4 Guabirá 0 2 0 0 2 1 8

Resultados y fixture

Argentinos Juniors 2-0 Nacional

Atlético Nacional 2-0 Universidad Católica

Nacional 4-4 Atlético Nacional

Universidad Católica 0-2 Argentinos Juniors

Universidad Católica Nacional

Jueves: Atlético Nacional-Argentinos Juniors

12 de mayo: Argentinos Juniors-Universidad Católica

12 de mayo: Atlético Nacional-Nacional

18 de mayo: Nacional-Universidad Católica

20 de mayo: Argentinos Juniors-Atlético Nacional

26 de mayo: Universidad Católica-Atlético Nacional

26 de mayo: Nacional-Argentinos Juniors