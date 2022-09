Nacional demostró que los hechos son más contundentes que los adjetivos

Si a usted le dicen que Luis Suárez, Felipe Carballo y José Luis Rodríguez prácticamente iban pasar inadvertidos en un partido de Nacional, quizás hubiera pensado -como es natural- que posiblemente no se habría conseguido la victoria.

El equipo tricolor no jugó como puede, como ha demostrado en los encuentros anteriores, ante un rival como Boston River que le manejó la pelota -sobre todo, en la primera mitad-, aunque sin ninguna profundidad ofensiva.

Pero, sin embargo, fue el que más hizo para ganar, el que buscó los méritos para llevarse -otra vez- los tres puntos. Y un error en la salida rival, provocó un jugadón de Suárez. Porque amagar, es un arte en el fútbol, y así, dejó desparramado al arquero Santiago Silva -la gran figura de la primera mitad- y su remate dio en el palo.

Leonardo Carreño

Suárez festeja con sus compañeros el 1-0 ante Boston River

Camilo Cándido, quien acompañaba la jugada, recibió el rebote y facturó para el 1-0. El lateral, quien desde hace algunos partidos juega como extremo, volvió a ser muy importante con otro de sus goles.

Jugó como no debía, pero logró el objetivo buscado. Eso también lo tienen los grandes equipos: saber ganar cuando se debe, aunque no aparezca el fútbol.

La lentitud de la posesión de la pelota a la que apostó Boston River, le quitó el ritmo al conjunto de Pablo Repetto.

Leonardo Carreño

Trezza no puede definir ante el buen arquero Santiago Silva

¿Cómo es posible lograr el objetivo cuando los principales futbolistas de un equipo no funcionan, cuando no rinden lo que se espera de ellos?

No fue el mejor partido de Suárez. Tampoco de Carballo. Sin embargo, Nacional tiene al mejor plantel del medio y quedó demostrado, y también el mejor equipo. Ganar sin jugar bien es un mérito -y un lujo- que solo algunos se pueden dar. Y Nacional, este Nacional, es uno de los que lo puede conseguir.

Fue el encuentro que más le costó de los siete triunfos al hilo que lleva. Ocho si se cuenta el de la Copa AUF Uruguay ante Miramar Misiones.

¿Se le puede criticar? Claro. Por los goles que marró Alfonso Trezza, por la falta de dinámica que mostró por momentos, y por el desplome físico que sufrió en los 15 minutos finales.

Leonardo Carreño

Mathías Laborda, de Nacional, trata de separar cuando llegaron las expulsiones ante Boston River; el zaguero fue de lo mejor de los tricolores

Pero también tiene cosas muy interesantes a resaltar. Mathías Laborda jugó un partidazo en el fondo, manejando los tiempos y marcando a una de las figuras de este campeonato como Agustín Rodríguez, la cuota de gol del rival.

Nacional tiene plantel. Salió un inoperante Trezza en esta ocasión, y Diego Zabala entró otra vez muy bien.

Y otra virtud del equipo: saber aprovechar los errores que pueda cometer el rival. La presión de Suárez -sí, de Suárez- a sus 35 años, fue fundamental para sacar rédito de un error defensivo de Guzmán Rodríguez, le acomodó bien el cuerpo, y definió lo que iba a ser un golazo, pero el palo le negó. Fue allí que apareció, como se escribió, la figura de Cándido para el gol.

Leonardo Carreño

Fagúndez se fue insólitamente expulsado y eso molestó a Repetto

Boston River no lo dejó imponer su ritmo en la primera mitad, jugando con la pelota, aunque lejos del arco de Sergio Rochet.

No obstante, Nacional fue superior, más allá de las imprecisiones y la falta de dinámica.

El error de Franco Fagúndez, quien salió a defender a Suárez que recibió una falta de Guzmán Rodríguez, le costó una tonta expulsión, y se llevó consigo a Marco Mancebo del rival. Fue realmente inentendible lo que hizo el punta tricolor, lo que molestó al técnico Pablo Repetto.

Las salidas en falso de Boston River en la primera parte, eran claramente una invitación para que los tricolores buscaran presionar más en el complemento. Y así llegó el gol y los tres puntos.

Los hechos son claros: Nacional no repitió el nivel de partidos anteriores, no tuvo estrellas, no disfrutó tanto en la cancha, pero se llevó la victoria. Eso implica que también en el fútbol, los hechos son más contundentes que los adjetivos.

Nacional 1-Boston River 0

Cancha: Gran Parque Central

Juez: Antonio García

Nacional: Sergio Rochet; José Luis Rodríguez, Mathías Laborda, Léo Coelho, Leandro Lozano; Diego Rodríguez, Felipe Carballo; Alfonso Trezza, Camilo Cándido; Franco Fagúndez y Luis Suárez. Director técnico: Pablo Repetto.

Boston River: Santiago Silva; Marco Mancebo, Leonard Costa, Guzmán Rodríguez, Facundo Rodríguez; Rodrigo Pérez, Martín Fernández Figueroa, José Alberti, Cristian Olivera; Alexander Machado y Agustín Rodríguez. Director técnico: Ignacio Ithurralde.

Cambios en Nacional: 63' Diego Zabala x Trezza, 76' Francisco Ginella x Carballo y Santiago Ramírez x Cándido y 87' Emmanuel Gigliotti x Suárez

Cambios en Boston River: 28' Carlos Valdez x F. Rodríguez, 63' Martín Fernández Benítez x Machado, 76' Emiliano Gómez x R. Pérez. Brian Cordara x A. Rodríguez y Santiago Corbo x Valdez

Goles: 48' Cándido (N)

Tarjetas amarillas: Suárez, Carballo, D. Rodríguez. Coelho (N) y R. Pérez, M. Fernández Figueroa, Corbo (BR)

Expulsados: 20' Fagúndez (N) y Mancebo (BR)