Nacional llega a la última fecha con una racha espectacular y sus goleadores encendidos

Nacional cumplió con el trámite. Le ganó a Cerrito por la penúltima fecha del Apertura y llega a la última con posibilidades de competir por el título. Después de la victoria que logró el líder Liverpool frente a Cerro Largo, el tricolor debía ganar para mantener la distancia de un punto. Su objetivo lo cumplió. Ahora le toca a Peñarol y Deportivo Maldonado en sus partidos de este domingo.

Este es el primero punto positivo que tuvo para el equipo dirigido por Pablo Repetto (suspendido, en la cancha lo sustituyó Óscar Quagliatta) el encuentro que se disputó en el Gran Parque Central.

Leonardo Carreño

Óscar Quagliatti sustituyó en la cancha a Pablo Repetto

El resultado de 3-0 refleja la superioridad de Nacional en el segundo tiempo. En el primero la pelota estuvo más cerca del área de Kevin Larrea, pero le faltó profundidad al local. Si bien llegó por las bandas, con José Luis Rodríguez por derecha (ingresó por Alfonso Trezza y jugó como volante) y con Cándido por izquierda, recién a los 28 minutos generó la primera ocasión, con un remate de zurda de Gigliotti que se fue afuera.

Es más, el gol lo consiguió cuando se jugaban los minutos adicionados por el árbitro Esteban Ostojich. En una de las pocas veces que encontraron abiertas las puertas de la defensa de Cerrito, Cándido se mandó por el medio, tocó hacia Alex Castro y el colombiano asistió a Gigliotti, quien definió con el arco vacío.

La diferencia abultada la consiguió en los tres minutos finales, con dos goles de Juan Ignacio Ramírez. Y acá, otro punto positivo de la victoria de Nacional. Llegaron los goles oficiales del Colo Ramírez.

Leonardo Carreño

El gol de Ramírez

El goleador histórico de Liverpool solo había marcado uno con la camiseta tricolor en un amistoso contra San Lorenzo. Empezó la temporada como titular y después de algunos partidos perdió el puesto con el argentino Gigliotti. Ingresando de a ratos no había tenido la posibilidad de convertir.

Este sábado también entró a jugar los últimos 15 minutos y le alcanzaron para sacarse la mufa de encima. Primero definió muy bien tras un pase de Franco Fagúndez y enseguida tocó en el área chica luego de una habilitación de Cándido. El festejo, con todos sus compañeros junto a él, mostró que su gol era un anhelo de todos.

La recuperación goleadora de los dos delanteros es un plus que tiene el equipo tricolor para la última fecha del Apertura y especialmente para los partidos de octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Unión de Santa Fe.

Gigliotti, el delantero que llegó en lugar de Gonzalo Bergessio, ya suma siete: cuatro en el Apertura y tres en la Copa Libertadores.

Leonardo Carreño

Gigliotti abrió el marcador

Un tercer punto para destacar de Nacional es la espectacular racha que lleva en el torneo local. Con el 3-0 de este sábado logró su quinto triunfo consecutivo, sin goles en contra.

Después de empatar 1-1 contra River Plate en la novena fecha, le ganó 2-0 a Cerro Largo, 1-0 a Fénix, 2-0 a Defensor Sporting, 2-0 a Albion y 3-0 a Cerrito.

Un promedio de dos goles por partido y ninguno en contra, lo que también indica que defensivamente logró un equilibrio que no tenía en los primeros partidos. Desde la solidez de Sergio Rochet en el arco (no estará el fin de semana porque viaja con la selección) a la firmeza que consiguió el equipo con la dupla de zagueros que integran el brasileño Leonardo Coelho y Nicolás Marichal.

En los laterales, consiguió mejorar por derecha con la inclusión de Leandro Lozano y por izquierda, a veces Cándido sufre demasiado, pero es tan bueno su rendimiento ofensivo, que pasa inadvertido.

Leonardo Carreño

Camilo Cándido y Juan Ignacio Ramírez

Para este partido contra Cerrito el técnico incluyó al Pumita Rodríguez como extremo por derecha, en lugar del suspendido Alfonso Trezza. Otro hecho destacado que tuvo el partido, porque el exjugador de Danubio alcanzó un gran desempeño en la segunda parte. Las primeras cuatro oportunidades de gol después del descanso, fueron suyas. Le faltó puntería y una fue anulada por posición adelantada.

Es claro que el rival no fue el más exigente que le podía haber tocado. Cerrito ha tenido inconvenientes para sostener un rendimiento parejo y no en vano se encuentra en la última posición. Pero no es problema de Nacional, que hizo lo que tenía que hacer. Aprovechó el momento, encontró en el Pumita Rodríguez un jugador que le puede dar una gran mano en otra posición que el de marcador de punta, y recuperó a un goleador como Ignacio Ramírez.

Detalles del partido

Nacional: Sergio Rochet; Leandro Lozano, Leonardo Coelho, Nicolás Marichal, Camilo Cándido; Yonathan Rodríguez, Felipe Carballo; José Luis Rodríguez, Diego Zabala, Alex Castro y Emmanuel Gigliotti. DT: Pablo Repetto. Suplentes: Martín Rodríguez, Mario Risso, Christian Almeida, Manuel Monzeglio, Santiago Ramírez.

Cambios en Nacional: 64' Diego Rodríguez x Y. Rodríguez y Mathías Laborda x Marichal, 74' Franco Fagúndez x Gigliotti y Juan Ignacio Ramírez x Zabala, 88' Leandro Otormin x Castro

Cerrito: Kevin Larrea; Julian Perujo, Matías Soto, Matías Velázquez, Alejandro Villoldo; Franco Martínez, Maximiliano Calzada, Brian González, Esteban Da Silva, Owens Falconis y Facundo Rodríguez. DT: Alberto Quintela. Suplentes: Santiago Amorin, Bryan Perea, Gabriel Acevedo, Enzo Siri e Ignacio Panzariello.

Cambios en Cerrito: 45' Facundo Vega x Facundo Rodríguez, 63' Flavio Scarone x Esteban da Silva y Luis Rodríguez x Brian González, 76' Bruno Giménez x Falconis, 88' Michel Sosa x Calzada

Cancha: Gran Parque Central

Árbitro: Esteban Ostojich. VAR: Jonathan Fuentes

Goles: 45' Emmanuel Gigliotti (N), 86' y 89' Ignacio Ramírez (N)

Amarillas: 10' Marichal (N), 68' Villoldo (C)