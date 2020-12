Nacional se solidarizó con Webó, quien se convirtió en símbolo antirracista

Pierre Webó, de 38 años, jugó en Uruguay, España y Turquía antes de ser segundo entrenador de Basaksehir de Estambul, donde saltó a primer plano el martes al acusar a un árbitro de dedicarle insultos racistas.

El delantero Pierre Achille Webó Kouamo se dio a conocer entre 1999 y 2003 en Uruguay, donde pasó por Tacuarembó FC y Nacional, con el que ganó tres campeonatos seguidos entre 2000 y 2002.

Los tricolores, donde el atacante marcó 21 goles, se solidarizaron este martes con Webó luego del episodio que recorrió el mundo.

La carrera de Webó

Luego de su paso por el fútbol uruguayo, en Europa, el oriundo de Bafoussam, Camerún, aterrizó primero en España.

Archivo El Observador

A sus 20 años fichó por Osasuna, donde jugó entre 2003 y 2007 (con una cesión de seis meses al Leganés madrileño) y disputó con el equipo navarro una final de Copa del Rey, perdida 2-1 contra Betis.

En el club español coincidió con Richard “Chengue” Morales, con quien había sido compañero en Nacional, así como con otros jugadores uruguayos como Pablo García, Marcelo “Pato” Sosa y Walter Pandiani.

Al mismo tiempo despegó su carrera internacional: con Camerún acumulará 18 goles en 58 partidos entre el 19 de noviembre de 2003 y el 23 de junio de 2014.

Su recorrido con los 'Leones Indomables' acabará en el Mundial de Brasil 2014, cuando Camerún acabó en última posición de la lllave A sin hacer un solo punto, y con duras derrotas contra Croacia (4-0) y Brasil (4-1), último partido internacional de Webó.

EFE

Desatado en Turquía

Tras cuatro temporadas en el Mallorca, Webó decide intentar una nueva aventura en Turquía: con 29 años ficha por Basaksehir (2011-2013) y después pasará por Fenerbahce (2013-2015), Osmalinspor (2015-2017) y Gaziantep (2017-2018), antes de volver a Uruguay para unos últimos seis meses en Nacional antes de retirarse como jugador.

Fue en Turquía donde este delantero centro, buen cabeceador, se desató con 24 goles en 56 partidos con Basaksehir, y 33 tantos en 89 encuentros con Fenerbahce, donde se asoció en ataque con Moussa Sow, y con el que ganó una Copa de Turquía (2013) y una liga (2014).

Tras esta amplia carrera como jugador, Webó fue nombrado en noviembre de 2019 segundo entrenador de Okan Buruk en el Basaksehir, con un contrato hasta el verano (boreal) de 2021.

Diego Battiste

El 19 de julio de 2020, ocho meses después de la llegada de Webó al cuerpo técnico del club, el Basaksehir gana la liga turca por primera vez en su historia. Su primer trofeo como entrenador y la seguridad de sentarse en un banquillo de la Liga de Campeones esta temporada.

Pero, con Basaksehir ya eliminado en la fase de grupo, la experiencia tuvo un final amargo para Webó frente a París SG el martes.

El camerunés, sancionado con una tarjeta roja por protestar, se indignó asegurando haber oído al cuarto árbitro, el rumano Sebastian Coltescu, el término "negro", de connotaciones racistas en francés y en inglés.

En señal de solidaridad, los jugadores de los dos equipos abandonaron el campo como protesta y el partido, detenido en el minuto 13, no pudo reanudarse, completando un episodio inédito en este nivel de fútbol.

Diego Battiste

El mundo del deporte aplaudió la suspensión del partido

"El hartazgo", "un punto de inflexión".... La "asombrosa" interrupción el martes del partido de Liga de Campeones entre el París SG y el Basaksehir de Estambul, luego de las palabras de un árbitro, recibió un apoyo unánime del mundo del deporte, que espera que esta reacción suponga un punto de inflexión para eliminar el racismo de los estadios.

Este duelo de la 6ª fecha de la llave H de la 'Champions' se disputará este miércoles desde donde se interrumpió el día anterior, en el minuto 14. Pero será sin el cuerpo arbitral rumano que se encargó el martes de este duelo que ya tiene valor simbólico.

Cuando se escuchó al cuarto árbitro Sebastian Coltescu designar al entrenador asistente Pierre Achille Webó como "el negro" en rumano ("negru"), provocó la ira de los jugadores y del cuerpo técnico del equipo turco y luego del PSG, que acordaron abandonar el terreno de juego luego de unos minutos de tensas conversaciones. Esta decisión nunca se ha visto en la élite del mundo del fútbol, tachado en ocasiones de laxo sobre este tema.

"Un gesto de una dimensión sin precedentes y de un impacto increíble", escribió este miércoles el diario deportivo francés L'Equipe, con el titular "El hartazgo". "¡Los jugadores dijeron basta!", describió Le Parisien.

EFE/Epa/Ian Landgsdon

"Hemos dado una lección al árbitro racista", comentó el periódico turco Hurriyet. El martes por la noche, el presidente turco condenó "firmemente" el incidente.

En España, el PSG-Basaksehir eclipsó el reencuentro entre las superestrellas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la portada del diario As: "Stop al racismo", tituló el rotativo.

Para la Gazzetta dello Sport, "ha sucedido algo inédito y sobre todo muy grave"; un suceso "extraño" y "particularmente asombroso" que "podría ser un punto de inflexión en la lucha contra la discriminación en el fútbol", según el Guardian.

Indignación de Webó

Una opinión compartida por el ex internacional inglés Rio Ferdinand, cuyo hermano Anton recibió insultos racistas en 2011: "Los organismos de este deporte deben posicionarse con fuerza". "(Ver) a los jugadores abandonando juntos la cancha es un paso en la buena dirección. Pero no se puede dejar a los jugadores la responsabilidad de hacer esto".

Por la noche, Neymar, Kylian Mbappé y otros integrantes del PSG expresaron en las redes sociales su compromiso contra el racismo.

El ministro de Deportes rumano, Ionut Stroea, se disculpó "en nombre del deporte rumano".

Franck Fife / AFP

Bastaron unos segundos, en medio de la fría noche en un Parque de los Príncipes a puerta cerrada, para que se encendiera la polémica.

Luego de escuchar cómo lo designaba el cuarto árbitro, Pierre Achille Webó dio rienda suelta a su indignación: "He said 'negro' (Ha dicho 'negro')". Las explicaciones de Sebastian Coltescu ("'negru' quiere decir negro" en rumano, palabras captadas por la televisión RMC Sport) no calman a los integrantes del club turco. Un miembro del cuerpo técnico del Basaksehir le responde: "Estamos en Liga de Campeones, no en Rumanía".

Investigación y nuevo árbitro

El internacional senegalés Demba Ba pide entonces explicaciones al cuarto árbitro: "Usted nunca dice 'este blanco', dice 'ése', entonces cuando se refiere a un hombre negro, ¿por qué dice 'este negro'?", pregunta en inglés el futbolista de Basaksehir. En esos momentos, se escucha a Mbappé decir que no seguirá jugando si Coltescu permanece en el terreno de juego.

"No le aceptamos. Es usted racista", dijo el entrenador de Basaksehir, Okan Buruk, al cuarto árbitro.

Luego de diez minutos de tensas discusiones, los futbolistas se dirigen a los vestuarios. Dos horas más tarde, la UEFA hace oficial el aplazamiento.

El organismo anunció una "investigación en profundidad" sobre este tema. Su reglamento disciplinario prevé una suspensión de al menos diez partidos por un comportamiento racista o discriminatorio.

El veterano neerlandés Danny Makkiele arbitrará los 76 minutos restantes de un partido (0-0) cuyo interés deportivo pasó a un segundo plano.

Franck Fife / AFP

PSG se clasificó a octavos de final gracias al triunfo, el martes por la noche, del RB Leipzig frente a Manchester United (3-2). El único aliciente es la primera plaza de la llave.

Este partido será recordado al final de un año 2020 marcado por el creciente compromiso militante del mundo del deporte, especialmente en el fútbol, donde hasta entonces la UEFA quería mantener lo más alejada posible la política de los estadios

La indignación de muchos deportistas estadounidenses contra la injusticia racial, dentro del movimiento 'Black Lives Matter', ha provocado movimientos al otro lado del océano Atlántico.

Con base en AFP