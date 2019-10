Nacional vuela de la mano del profe Giarrusso

La formidable actuación de Gonzalo Castro en el clásico del Intermedio, en el que marcó dos goles, lo redimió frente a sus hinchas de un primer semestre opaco. Se vio en ese partido contra Peñarol a un jugador distinto, con un despliegue físico notable que por momentos hizo recordar a aquel que se fue a Europa en 2007 con 23 años. La pretemporada que el plantel tricolor realizó en el mes de julio en Estados Unidos, lo dejó 10 puntos físicamente. Pero no solo a él; Nacional es un equipo que demostró en el Intermedio y especialmente en las siete fechas jugadas del Clausura, que en ese aspecto, así como en el futbolístico, también hace la diferencia frente a sus rivales. Y uno de los responsables principales es Marcelo Giarrusso, quien lidera el equipo de preparadores físicos que también integran Gabriel Gutiérrez y Julio Moreno.

La tabla de posiciones que toma en cuenta los resultados de los segundos tiempos de los partidos del Campeonato Uruguayo es contundente. Nacional la encabeza con 64 puntos en 29 partidos jugados, con 19 ganados, siete empatados y tres perdidos; suma 29 goles a favor y nueve en contra. Segundo está Liverpool con 48 puntos (16 puntos menos que Nacional), tercero Danubio con 44 puntos y cuarto Peñarol con 43.

Camilo Dos Santos

De los 15 goles que el tricolor lleva convertidos en el Clausura, siete fueron en los segundos tiempos y es una muestra clara de que no deja nunca de correr. En este sentido también es clave la rotación de jugadores que hace el técnico Álvaro Gutiérrez para que los futbolistas no se agoten, teniendo en cuenta que se está jugando también entre semana. Un trabajo en conjunto entre los cuerpos técnico y médico que tiene un resultado visible en los resultados, en la tabla y en los pocos jugadores que pasan por sanidad.

En la primera parte del año sufrieron desgarros Gustavo Lorenzetti, Matías Zunino y Rodrigo Amaral se rompió los ligamentos. En el segundo semestre las lesiones musculares fueron de menor entidad y el que más tiempo permaneció inactivo fue el juvenil Santiago Rodríguez.

El trabajo de Giarrusso, quien suele escapara a las notas periodísticas, también fue exitoso en la anterior etapa de Gutiérrez como técnico tricolor. Aunque permaneció solo seis meses en el club, fue el elegido en la encuesta Fútbolx100 de El Observador como el mejor preparador físico de la temporada 2014/2015. Iván Alonso, figura de aquel equipo (hoy mánager general del club) dijo en aquel momento a Referí: "El profe es muy exigente, pero es excelente".

Camilo Dos Santos

En aquel momento, Gutiérrez expresó: “Hicimos una pretemporada fuerte y le dijimos al grupo que ‘si nosotros queríamos jugar a tope, teníamos que entrenar a tope’”. Y tuvo una charla aparte con Álvaro Recoba, jugador que había que cuidar físicamente y que terminó siendo clave en la conquista del Uruguayo: “Al Chino le dijimos que si estaba para 30 minutos, iba a jugar eso. Si todos los que van a jugar 90 pican seis veces y vos tenés que picar dos, arriba, pero que sean piques, no a media velocidad”.

Giarrusso, que había llegado a Nacional en junio de 2014 junto a Gutiérrez, volvió a Chile a fines de noviembre por temas familiares y lo sustituyó Luis Betolaza. Tras su partida Nacional tuvo un retroceso en lo deportivo que generó preocupación y en parte se le atribuyó a la salida del preparador físico, aunque tampoco hubo disgusto con el trabajo de su reemplazante.

La dupla Gutiérrez-Giarrusso regresó a los tricolores este año y el técnico fue categórico, después de hablar de posibles variantes tácticas: "El jugador que no corre no va a jugar. Quiero un equipo solidario, que se muestre cuando tengamos la pelota, pero cuando no la tenemos que corran todos y trabajen porque esto es un equipo". Para eso es fundamental que se encuentren en perfecto estado físico.

Camilo Dos Santos

Durante la pretemporada en Miami, el juvenil Emiliano Martínez destacó la labor de Giarrusso: “Estuvo duro e intenso, pero es lo que fuimos a hacer, a entrenar con intensidad, a preparar los partidos de la mejor manera”. Todos apuntan a lo mismo, a la exigencia del preparador físico que luego redunda en beneficios dentro de la cancha. El despegue de Nacional en la segunda parte del año es tal que de estar nueve puntos debajo de Peñarol en el Apertura, ahora lidera la tabla Anual con ocho puntos por encima de su tradicional rival.

Giarrusso nació en Fray Bentos y conoció a Gutiérrez en 1993 cuando jugaba en la selección. En 1994 comenzó su trayectoria en el exterior junto al técnico paraguayo Gustavo Benítez, a quien llegó recomendado por Juan Tejera. Trabajó en Olimpia de Paraguay, en Colo Colo, en Racing de Santander, otra vez en Olimpia, Cobreloa, Palestino y nuevamente en Colo Colo. Cuando Gutiérrez tomó la conducción de Nacional en 2014 para sustituir a Gerardo Pelusso tras el 0-5 clásico, Giarrusso estaba sin equipo: “Álvaro entendió que tenía que respaldarse con una opinión más ante la exigencia de dirigir a un equipo grande y me llamó. Vinimos a sumar, a hacer la coordinación del área y dejar claro que el aporte será en beneficio del club y siempre tomando decisiones de cuerpo”, expresó el profesional en aquel momento.