Nadal avanzó a tercera ronda y se medirá ante De Miñaur, el tenista de padre uruguayo

El español Rafa Nadal, número 2 del mundo, se clasificó sin ningún problema para la tercera ronda del Abierto de Australia, este miércoles, tras superar al local Matthew Ebden (48º) por 6-3, 6-2 y 6-2.

Es la segunda víctima australiana seguida para Nadal, ya que en la primera ronda en Melbourne había derrotado a James Duckworth (238º), igualmente en tres sets, aunque entonces perdiendo más juegos (12 por los apenas 7 de este miércoles).

En la siguiente etapa, en busca del billete para octavos de final, Nadal se enfrentará a otro tenista australiano, Alex de Miñaur (29º), que venció al suizo Henri Laaksonen (166º) por 6-4, 6-2, 6-7 (7/9), 4-6 y 6-3. De Miñaur, de padre uruguayo y madre española, fue campeón el pasado fin de semana en el torneo de Sídney.

En su segundo partido en el circuito ATP después de un poco más de cuatro meses sin competir, Nadal rindió a buen rival. Con un 81% de primeras bolas, dominó bien con su servicio, salvo en dos ocasiones, al principio del partido y al final, pero salvó las cuatro bolas de 'break' que consiguió su adversario.

"Estoy regresando y al principio no es fácil evaluarte, pero creo que he jugado un partido sólido. He sacado muy bien, he conseguido muchos golpes ganadores", celebró el mallorquín.