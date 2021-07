Netflix: así es la fórmula secreta del algoritmo que recomienda series y películas, según un exdirectivo

En alrededor de dos décadas, Netflix pasó de que sus abonados elijan apenas el 2% de los contenidos que les sugería el sistema al 80%. O sea, la gente elegía 2 de cada 100 propuestas y en 2021 esa cifra se elevó a 8 de cada 10.

En los primeros días de aquel Netflix, cada suscriptor exploraba cientos de títulos antes de encontrar algo que le gustara. Hoy, la mayoría mira no más de 40 opciones hasta presionar el botón "reproducir".

Estos y otros datos forman parte de un ensayo publicado en Medium por Gibson Biddle que releva el sitio Merca2.0. Allí, el ex vicepresidente y CPO (Chief Product Officer, quien se encarga de los productos y servicios que ofrece la compañía) repasa año por año la historia de la empresa y, especialmente, de los avances en la estrategia de métricas de la marca para atraer y sostener a sus usuarios.

Biddle cuenta la historia desde los inicios de Netflix en 1996 como una startup que mandaba DVDs por correo, que dos años después lanzó su primer sitio web con un catálogo de películas, y que fue recién en 2000 cuando se convirtió en un servicio de suscripción (siempre de DVDs).

Netflix comenzó en 1996 mandando DVDs por correo

Por ese entonces, Netflix ya introdujo un sistema de recomendación de películas personalizado que usaba las calificaciones de los usuarios para predecir cuánto le gustaría una película a un suscriptor. Ese algoritmo se llamó Cinematch.

La lógica era simple: si a un usuario le gustaba Batman Inicia y Breaking Bad, y a otro, además de esos títulos, le interesaba Casino, el algoritmo le sugería Casino al primero.

Casino (1995)

Desde 2002, más allá de Cinematch, otros tres algoritmos trabajaron juntos para ayudar a comercializar películas, cuenta Biddle. Pero no fueron los únicos. Con el tiempo, Netflix combinó muchos otros algoritmos para ejecutar su sistema de venta personalizada.

En 2004, al reconocer que varios miembros de la familia usaban una cuenta compartida, lanzó los Perfiles. Sin embargo, aunque sólo los usaban el 2% de los clientes, nunca pudo sacarlos porque esos pocos se resistieron.

Ese mismo año se creó la pestaña Amigos, bajo la idea de que si se creaba una red de amigos dentro de la plataforma, se sugerirían recomendaciones entre ellos. "Esa métrica nunca pasó del 5%", reconoce Biddle en Medium ahora. Y Netflix eliminó la función en 2010.

La compañía combinó y probó diferentes algoritmos

De acuerdo al ex directivo de la compañía, fracasó porque "tus amigos tienen mal gusto" y porque "no quieres que tus amigos sepan todas las películas que estás viendo".

Un punto interesante respecto de cómo "piensa" el algoritmo de Netflix es que los datos de edad y género no mejoraron nunca las predicciones.

"Los gustos de las películas son difíciles de predecir porque son idiosincrásicos: son muy peculiares y varían radicalmente de un individuo a otro. Saber mi edad y sexo no ayuda a predecir mis gustos cinematográficos. Es mucho más útil saber solo algunas películas o programas de televisión que me gustan", dice Biddle.

Netflix lanzó finalmente su servicio de streaming en 2007. Era un complemento gratuito al servicio de DVD por correo. La primera oferta de solo transmisión online se lanzó en Canadá en 2010.

Netflix lanzó su servicio de streaming en 2007

Otro de los puntos que toca Biddle es House of Cards, la primera gran inversión de Netflix en contenido original, que fue en realidad una versión estadounidense de la serie de televisión británica.

"Sabiendo que a millones de miembros les gustaba Kevin Spacey y también la serie The West Wing, la compañía hizo una importante apuesta inicial de u$s 100 millones en House of Cards, que valió la pena. Así, durante seis temporadas, Netflix invirtió más de 500 millones en esa serie", revela.

De la misma forma que la prueba demográfica de 2006, los gustos de los miembros son tan personales que el idioma y la geografía no ayudan a predecir las preferencias de películas que quieren ver.

Explica Biddle: "La forma más eficaz de entender el perfil de gusto de un miembro es pedirle algunos programas de televisión o películas que le encanten. Con el tiempo, Netflix se basa en esta "semilla", ya que informa a sus algoritmos con los títulos que los miembros califican, miran, dejan de mirar e incluso demuestran interés en una película haciendo clic en la ‘Página de visualización de películas' o viendo una vista previa".

El Cronista