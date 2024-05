Nicolás Cuestas volvió a abandonar la maratón y se quedó afuera de los Juegos Olímpicos de París 2024

Nicolás Cuestas abandonó este domingo en el kilómetro 9 de la maratón de Copenhague y se quedó sin chances de poder clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024 en la prueba madre del atletismo.

El fondista uruguayo venía de abandonar en el kilómetro 13 la maratón de Hamburgo siete días atrás en la que terminó con los dos músculos posteriores de sus piernas contracturados.

Cuestas no quiso forzar para arriesgar una lesión, se bajó de la prueba y grabó un video explicando su situación y contando, desde la cama, que había salido a caminar, y que no pudo tolerar ese esfuerzo, varias horas después de la carrera.

Sin embargo, tal como informó Referí el miércoles, el atleta se anotó para correr en Copenhague y hacer un último intento por dar la marca mínima para estar en París 2024. La misma era de dos horas y ocho minutos.

La mejor marca personal de Cuestas es 2.11.03, lo cual lo obligaba a tener que mejorar sensiblemente su propio registro y el récord nacional de Andrés Zamora (2.10.35) para poder clasificar a París.

Nada de eso pasó porque en el kilómetro 9 de los 42,195 que tiene cada maratón, el uruguayo volvió a experimentar los mismos dolores y se bajó de la prueba.

"Nuevamente no pude terminar la carrera, no pude recuperarme al 100% de las molestias y esta vez decidí parar en el kilómetro 9 porque ya veía que no iba a poder terminar la carrera. Me molesta bastante tener que dar esta noticia. Este maratón hasta acá llegó, por un tiempo voy a tener que dejarlo después de hacer una temporada impecable en 10 k y media maratón. Descarto la posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos", dijo en un video que publicó en su cuenta de Instagram, @runicolas.

"La semana que viene tengo que volver a competir en el Iberoamericano de atletismo. A fin de mes tengo el Sudamericano de ruta en media maratón", agregó.

El Iberoamericano se disputará en Cuiabá, Brasil, del 10 al 12 de mayo. Cuestas competirá conjuntamente con los otros uruguayos seleccionados: Déborah Rodríguez, Manuela Rotundo, Pia Fernández y Emiliano Lasa.

"Me duele bastante por todas las personas que han confiado y brindado su apoyo. Vine a hacer lo mejor que pudiera, lamentablemente no salió. Tengo que evaluar qué pasó para que las piernas quedaran así, no sé lo que me pasó", terminó diciendo Cuestas.