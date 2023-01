“No me siento respetada”: Claudia Umpiérrez anunció su retiro del arbitraje tras 20 años

La árbitra Claudia Umpiérrez anunció que se retira de su cargo tras 20 años de trayectoria (14 como jueza internacional y 8 en la Primera División del fútbol profesional uruguayo).

“No me siento respetada como profesional ni como persona y he dejado de sentirme parte de este colectivo, del cual tiempo atrás supe sentirme orgullosa”, escribió la ahora exjueza en una carta que compartió en sus redes sociales.

Umpiérrez apuntó contra las autoridades tanto de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) como del Colegio de Árbitros: “Lamentablemente luego de haberme recuperado de dos cirugías de rodilla, de haber entrenado duro para volver y retirarme en la cancha, nuevamente me han demostrado que no están dadas las condiciones para ello, que simplemente no me quieren ahí”.

Con su renuncia, Umpiérrez decidió priorizarse y “seguir en los lugares” que la hacen “feliz”. Donde puede “progresar y crecer” en un clima de “respeto y compañerismo”.

Umpiérrez fue la primera jueza mujer en la Primera División y fue una de las seleccionadas por FIFA para arbitrar en el Mundial de Fútbol Femenino de 2019.

“Por ello he decidido dar un paso al costado, ponerle un punto final a mi carrera, porque ya no soy feliz siendo parte del mundo del arbitraje y ese es mi límite. Los hechos ocurridos en los últimos años han sido desmotivantes para mí y para otros tantos que no se animan a manifestarse y permanecen en silencio”, manifestó.

En marzo de 2021, la AUF abrió un sumario a la jueza por declaraciones que hizo en el programa Polideportivo de Canal 12, en el que expuso públicamente los temas abordados en una asamblea de la gremial en la que cuestionaban los criterios utilizados para los descensos de categoría de los árbitros que ejecutaron en diciembre de 2020.

“Se ha normalizado la incapacidad, la falta de trabajo, y el llegar por amiguismos y no por méritos propios”, denunció.

De esta manera, le deseó suerte a sus compañeros, “sobre todo a quienes no son parte del ‘club de amigos’”, indicó. “No se resignen y luchen por lo que creen justo, dejen el miedo de lado y piensen en el futuro si realmente quieren cambiar cosas”, le dijo la exárbitra a sus excolegas.