Novillo especial sigue en el eje de los US$ 4 por kilo y el cordero lo supera

Los precios del ganado gordo confirman una nueva semana de estabilidad en los últimos días de faena de corral para Cuota 481 y con algo más de oferta de ganados generales.

La faena de vacunos marcó máximos desde finales de 2017, en un escenario internacional firme, con precio semanal de exportación de carne vacuna destacado, cercano a US$ 4.500 por tonelada.

La solidez también predomina para los ovinos, con el precio del cordero arriba del de novillo.

La oferta de ganado gordo especial es mínima. Con la suba de precios y previo a la entrada del invierno muchos productores apuraron la venta de ganados buenos y generales. La industria se muestra abastecida, con entradas a planta de 10 a 15 días.

Por los mejores novillos las cotizaciones van entre US$ 4 y US$ 4,05 por kilo en cuarta balanza, valores similares a la semana pasada, “pero el US$ 4 se consigue con mayor fluidez”, dijo un consignatario. Los novillos gordos de menor terminación se ubican sobre US$ 3,95.

La vaca gorda especial cotiza entre US$ 3,80 y US$ 3,85, mientras que las buenas más generales entre US$ 3,70 y US$ 3,75. Las vaquillonas bien pesadas se comercializan entorno a US$ 3,90.

El precio de exportación fue destacado la semana pasada, US$ 4.468 por tonelada para carne vacuna en promedio, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Carne (INAC). En seis de las últimas siete semanas estuvo arriba de US$ 4.000 y dejó casi empatado el precio promedio en lo que va de 2021 con el registrado en igual período del año pasado.

China desaceleró

En un escenario que sigue siendo de solidez, China quitó el pie del acelerador sobre los precios pagados por la carne vacuna, sin convalidar los valores propuestos por exportadores tras el cierre temporal de las exportaciones de carne de Argentina. También se ha registrado un leve afloje de precios en Estados Unidos, mientras repuntan en Europa.

“El mercado chino ha enfriado un poco el furor que traía”, señaló Gustavo Basso, director de Gustavo Basso Negocios Rurales. “Sin perder firmeza el mercado, hay señales de la industria de mayor cautela a la hora de cerrar las operaciones que vamos tratando de concretar”, dijo a Tiempo de Cambio de radio Rural.

La faena semanal de vacunos dio un salto y sumó 57.982 cabezas, suba de 29% frente a 45.005 vacunos procesados la semana previa y de 38% respecto a igual semana del año pasado. Fue la más alta desde fines de 2017.

Basso estimó que la faena caerá por debajo de 50.000 cabezas básicamente por las ventas anticipadas que ya se han realizado, las praderas que se perdieron en el verano por la sequía, el área de puentes verdes que pasaron a cultivos de invierno y la suba en el precio de los granos. Las expectativas son de firmeza en los valores.

El mercado de reposición muestra buenos volúmenes de oferta, aunque con demanda más cautelosa. Esto se ha reflejado en una merma de la concreción de negocios y algún ajuste menor de precios. Se mantiene la preferencia por negocios cortos como vacas de invernada y novillitos. Esta semana en Lote 21 los terneros bajaron levemente respecto al remate del mes pasado, a US$ 2,31 por kilo en pie. La vaca de invernada retrocedió a US$ 1,47.

Corderos logran US$ 4,10

El cordero pasó al novillo, con cotizaciones que alcanzan US$ 4,10 para corderos especiales, indicó Basso. El mercado sigue firme, muy demandado y con entradas más cortas que para los vacunos.

La faena semanal se mantuvo como en las últimas cuatro semanas en el eje de 14.000 animales. Y en lo que va del año más que duplica el volumen registrado en mismo período de 2020.

Es sólido el panorama de precios para la carne ovina. Por tercera semana consecutiva la tonelada exportada superó los US$ 5.000 y en la semana cerrada el 5 de junio fue de US$ 5.531, el mayor valor desde finales de enero. En las últimas cuatro semanas móviles promedió US$ 5.233 y en el acumulado anual US$ 4.789, 10% por encima de los US$ 4.349 de igual período del año pasado.