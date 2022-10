Nuevo intento: IM estudia iniciativa privada de estacionamiento subterráneo para la zona de Tres Cruces

Cualquier proyecto para estacionamientos subterráneos en Montevideo sigue siendo un hueso tan duro de roer para las administraciones departamentales como la piedra sobre la que la maquinaria tendría que abrirse paso bajo superficie. Salvo por uno que sigue en pie, todos los prometedores anuncios de Daniel Martínez en ese sentido se frustraron por su difícil concreción, el último de ellos cancelado por la gestión de Carolina Cosse.

Sin embargo, la administración actual se entusiasma ahora con una iniciativa privada presentada por un consorcio constructor para las inmediaciones de la plaza de la Bandera, sobre Tres Cruces. La propuesta –que le da ventaja al privado en caso de llamarse a licitación pública– llegó al palacio municipal en este período, y está a estudio de la Comisión de Inversiones que preside el exsubsecretario de Economía, Pablo Ferreri.

Los técnicos a cargo de estudiar la iniciativa la diferencian de la licitación anulada por Cosse a mediados de agosto para un párking bajo suelo a lo largo de la avenida Luis Morquio, que conecta al obelisco con la fuente de Ricaldoni, en pleno Parque Batlle. Aquel proyecto, que había sido promovido por la administración Martínez, suponía una inversión de US$ 4 millones y una concesión a 30 años para consolidar hasta 450 plazas por debajo de la zona arbolada próxima al Estadio Centenario.

La IM había atribuido la decisión de cancelar la licitación a una "mirada puesta hacia el 2030" –centenario de la primera copa mundial para la que Uruguay se ha postulado como sede para la final–, dado que una de las exigencias de la FIFA para los estadios mundialistas es que en el entorno haya al menos 5.000 lugares de estacionamiento, por lo que "la licitación que permanecía abierta era manifiestamente inconveniente". La comuna trabaja incluso junto a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para conformar un "plan maestro" para la icónica cancha del Parque Batlle.

Plaza de la Bandera, sobre Tres Cruces

Durante su comparecencia la semana pasada ante la Comisión de Legislación de la Junta Departamental, la coordinadora de la Oficina de Inversiones del gobierno departamental, Isabella Antonaccio, atribuyó la cancelación directamente a que "había mayores costos que beneficios". "Si bien (Parque Batlle) se trata de un área que tiene necesidad de estacionamiento, las 300 plazas ofrecidas no generaban una gran solución si pensábamos en la gran cantidad de costos que íbamos a tener que asumir", dijo ante los ediles, según el acta a la que accedió El Observador.

Antonaccio sostuvo que la obra suponía intervenir un espacio verde "de gran valor patrimonial" –los pliegos hablaban de cavar un mínimo de metro y medio por debajo de la superficie para garantizar que los árboles continuaran en pie–, al tiempo que iba a obstruir la zona durante un largo período de tiempo. Todo eso conllevó en que la Comisión de Inversiones le recomendara a Cosse que no se adjudicara el proyecto, elaborado en un inicio por la firma Beneficium SRL.

"Justamente, durante el año pasado se recibieron una serie de iniciativas respecto a la zona –no exactamente en el Parque Batlle, donde la obra iba a complicar la cuestión más que resolverla– que no implicaban tantos costos. Hay un proyecto de estacionamiento subterráneo en el que está involucrada la plaza de la Bandera. Después hay otro tipo de proyectos en el entorno de Tres Cruces", especificó Antonaccio.

"Vimos que en el sector privado había interés en desarrollar iniciativas similares a la de este estacionamiento (en Parque Batlle) que implicaban incluso más cantidad de plazas. O sea que, efectivamente, sí representarían un beneficio mayor en cuanto a la problemática de estacionamientos en la zona. (...) Teniendo esto tantos costos y teniendo conocimiento de oportunidades similares que resolvían esta situación incluso de mejor manera, nos parecía adecuado ir por este otro camino y desestimar esa licitación", señaló la funcionaria.

Diego Battiste

Plaza de la Bandera, sobre Tres Cruces

En la comuna manejan el tema con reserva, en tanto es un proyecto de privados que aún no pasa de una expresión de interés. No obstante, el tono de los actuales encargados marca una diferencia respecto a la postura adoptada diez años atrás por la administración de Ana Olivera para echar por tierra una iniciativa de esa índole en ese mismo lugar.

"La información que tiene la intendencia es que es muy caro", afirmaba a fines del 2012 el entonces secretario general de la IM, Ricardo Prato, hoy fallecido. "No existe interés de ningún privado en hacerse cargo de ese estacionamiento. Por lo tanto, se opta por la instalación de un museo y algo más a la vista, y no el estacionamiento, que implica excavar dos niveles, lo que pone el proyecto muy por encima de los costos previstos", decía en rueda de prensa, en un contexto en que el shopping comprometía hasta US$ 800 mil en el marco de un concurso de ideas generado meses antes.

Desde la IM evitan filtrar más detalles, aunque los operadores de la zona se entusiasman con cualquier propuesta que pueda dar un poco de aire a las calles saturadas de autos. De momento, la única iniciativa de este tipo que está en pie, que proviene de la administración Martínez, es en la intersección de Eduardo Víctor Haedo y Fernández Crespo, donde los cerramientos de la constructora Stiller y los carteles de la comuna anuncian un nuevo espacio público y parking bajo tierra.