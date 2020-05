Orsi recordó a Jorge Batlle y la fundación del Pasteur para reivindicar "acumulación positiva"

En un video difundido por redes sociales, el exintendente de Canelones y candidato a la reelección, Yamandú Orsi, valoró "la acumulación positiva" de gobiernos de distinto signo político y resaltó las "continuidades" entre el colorado Jorge Batlle y los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica.

“Batlle, por ejemplo, puso la piedra fundamental del Instituto Pasteur que después Vázquez y Mujica continuaron. Y hoy son los científicos del Pasteur quienes están generando nuestros propios test”, dijo el dirigente del MPP.

El Pasteur fue fundado en el año 2004 mediante un acuerdo entre el gobierno de Batlle y el francés. El edificio fue inaugurado dos años después por Tabaré Vázquez.

Orsi también se detuvo especialmente en algunos legados de las administraciones frenteamplistas.

"Queda claro que gracias a habernos atrevido a ser pioneros a nivel mundial en educación, con el Plan Ceibal, hoy nuestros gurises pueden seguir aprendiendo a pesar del encierro. En materia de salud tenemos mejores condiciones que otros países para enfrentar la pandemia porque fuimos capaces de invertir en un Sistema Integrado. Hoy tenemos un Hospital Español, perdón el Hospital Juan José Crottogini, dedicado a pacientes con coronavirus, porque hace más de 10 años cuando ese centro se fundió, se invirtió en él para que no se perdiera una infraestructura hospitalaria importante", dijo Orsi.

"Miremos la parte del vaso lleno de la acumulación positiva que a través del tiempo nuestro país construyó", añadió.

Ley de urgente consideración

Por otra parte, Orsi deseó que al gobierno de Luis Lacalle Pou "le tiene que ir muy bien" en su lucha contra el covid-19 –sin "espacio para las especulaciones"–, aunque señaló que "eso no quiere decir no discutir, no opinar, no tener diferencias, sino todo lo contrario".

"Hay maneras generosas y solidarias de ser gobierno y de ser oposición, de actuar desde lo público o desde la actividad privada", afirmó.

El exintendente pidió "discutir los temas políticos con altura", como" por ejemplo la oportunidad y el contenido de la Ley de Urgente Consideración". "La urgencia no parece pasar hoy por lo que está planteado allí, y no contiene ni una sola medida que atienda los desafíos económicos ni sanitarios que se instalaron", agregó.