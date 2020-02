Ossodre entre denuncias y amenzas de muerte: "Es un ambiente insano"

El sindicato de la Orquesta Sinfónica del Sodre emitió esta semana un comunicado en el que declara persona non grata a su director, Diego Naser.

Naser será cesado de su cargo a finales de febrero, según publicó Búsqueda este jueves y el propio director lo confirmó a través de sus cuentas en redes sociales.

Según la misiva, la medida adoptada por el sindicato –de manera unánime– responde a "agravios inaceptables y constantes" por parte de Naser. Y agrega que los otros motivos son la "persecución laboral y sindical, maltrato en el trabajo diario, desprecio hacia los derechos laborales de los músicos, arbitrariedad, entre otros".

A su vez, los músicos de la Ossodre agradecen en su carta a los autoridades del consejo directivo entrantes y salientes por "la gestión realizada (...) cuidando así la trayectoria e historia" de la agrupación.

En diálogo con El Observador, Naser defendió su gestión y dijo que fue víctima de "una corporación que simplemente ve el interés propio y nada más". Respecto a las denuncias plasmadas en el comunicado, el director dijo que fueron "orquestadas", una práctica "típica" adentro del Auditorio cuando a los trabajadores "no les gusta el jerarca que tienen arriba". Además, Naser aseguró que ninguna de esas denuncias se pudo comprobar, o que directamente fueron retiradas por falta de pruebas.

En una entrevista en el programa De taquito a la mañana (radio Universal) este viernes, dijo que recibió amenazas de muerte, ¿cómo se generó esta situación?

No sé quién fue, pero armaron un usuario en Instagram y subieron fotos de balas y pistolas con el hashtag #MuerteANaser. La cosa se les fue de las manos y ellos mismos desde la delegación, supongo que con ánimo de salvaguardarse, fueron a hacer la denuncia a la policía, a delitos informáticos, a crimen organizado e Interpol. Es un ambiente de trabajo insano. Estaría bueno que la gente hiciera memoria para ver qué pasa con estos denunciantes. Supuestamente los maltrató Martín García (exdirector de la Ossodre que renunció en 2017 en un contexto similar), los maltrató Julio Bocca, todos directores que terminaron renunciando.

En la carta, el sindicato dice que existieron "agravios constantes", ¿es así?

El sindicato es una corporación que simplemente ve el interés propio y nada más. La muestra está en que cuando yo arranqué a trabajar con la orquesta ellos decidían lo que tocaban y lo que no. Ahora, dos años después, yo entrego una orquesta que toca el doble que antes precisamente porque no tocan lo que quieren ellos, tocan lo que quiero yo. Es como tiene que ser porque a mí me pagan el sueldo para que haga eso, no para que negocie mi supervivencia adentro del auditorio.

En la carta el sindicato agradece al consejo directivo por su apoyo, ¿ellos cuentan con el respaldo de las máximas autoridades?

Obviamente. Cuentan con el respaldo del consejo directivo porque la vicepresidenta, Élida Gencarelli, es la madre de una violinista. Que además de todo en mi proceso de concurso, que fue honesto y claro, su hija no ingresó. Ahí recibí muchas presiones. Gencarelli me llamaba a cualquier hora a presionarme. Yo siempre le dije 'de ninguna manera'. ¿Sabés qué pasa? Me dieron para asumir una institución con tantos problemas desde la orquesta que lo que lograron fue que Julio Bocca, ese nombre internacional, renunciara. No aguantó más. Siete años de hacerle la vida imposible. Y así con todos los directores que tuvieron antes.

¿A qué responde este modelo de trabajo?

Tiene que ver con la permisividad política y de las autoridades del Sodre. No te olvides que a la cabeza de la institución cultural más importante del país pusieron a Doreen Javier Ibarra, un legislador que se quedó sin bancada y que tiene idea de cualquier cosa, menos de cultura.

¿Sabe qué va a pasar cuando asuma el nuevo consejo directivo con esta situación?

Será decisión de Martin Inthamoussu (futuro integrante del consejo directivo) hacer lo que dice el sindicato o hacer lo que él crea más conveniente para la institución que va a presidir.

¿Tiene esperanza de recuperar el cargo?

Mis esperanzas no son personales. Mi esperanza es que sea quien sea la persona que tome el cargo lo haga con el respaldo necesario para que, cuando vengan los conflictos por hacer los cambios necesarios, no le saquen el piso de abajo de las patas. Lo que pasa es que acá pensamos que las buenas gestiones son las que no generan conflictos y eso no puede ser un parámetro de medida en la gestión pública, donde vos tenes un sindicato, un TOCAF (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera) y reglamentos. Nunca vas a poder trabajar sin conflictos. Los que hacen ese tipo de gestiones sin conflicto solo vienen a sobrevivir los cinco años, no les interesa hacer cambios trascendentales. Si vos llegás diciendo "no quiero problemas", no es lo que el país necesita porque tenemos muchos problemas.