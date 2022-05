Palladino y el Depor puntero: “Nosotros disfrutamos del día a día y de ese disfrute, hacemos un culto”

De atrás otra vez, como le gusta al hincha de cualquier equipo. Así le ganó Deportivo Maldonado a River Plate con dos goles del argentino Federico Anselmo, quien, hasta ahora, no había podido anotar.

Pero esto ya es una costumbre. Porque contra Montevideo City Torque y ante Plaza Colonia, también se perdía en las últimas fechas, y el equipo supo cómo ganarlo.

Además se dio en un encuentro muy especial para el técnico Francisco Palladino, quien llegó al club -en su último período- en febrero de 2019 y supo devolverlo a la Primera división.

Entonces, festejó los 100 partidos con Deportivo Maldonado y ese compromiso del sábado pasado, no lo podía perder. Eso lo lleva a ser actualmente el técnico que más tiempo permanece en un club del fútbol de este país, con dos años y tres meses.

Camilo dos Santos

Palladino quiere luchar contra la ansiedad y que no le gane al plantel

Y no solo no lo perdió, sino que se llevaron tres puntos de oro para seguir sorprendiendo a todos en el fútbol uruguayo ya que están en la punta y con luz, pese a haber caído en la pasada fecha con el escolta -otro sorprendente Boston River-.

Palladino ya había estado anteriormente, y de una forma u otra, lleva 16 años con esa camiseta.

Porque comenzó como jugador, luego fue entrenador de baby fútbol del equipo fernandino, después fue DT de las formativas de la institución, y con 35 años, la primera SAD del fútbol uruguayo le dio la responsabilidad de hacerse cargo del plantel principal. Era, entonces, el técnico más joven.

“Tengo alegría porque el equipo demostró carácter, rebeldía, con orden, con juego, en un partido muy importante para nosotros con una simbología y un peso grande sin dudas, contra un rival que hizo un gran trabajo, lo cual realza nuestra victoria”, dijo Palladino tras el triunfo ante River Plate.

En la punta del torneo, mantiene una diferencia de cuatro puntos sobre Boston River -que le ganó en el tercer minuto de adición este domingo a Rentistas- y cinco sobre el tercero, Liverpool. Los grandes vienen más atrás aún.

Diego Battiste

Hasta ahora, lleva 16 años en el club y parece tener la fórmula para sacarlo campeón por primera vez en el círculo de privilegio

En sus últimos dos partidos tanto contra Nacional y Peñarol, Palladino, de esos 12 puntos, cosechó 10 y está invicto. Le ganó las dos veces a los tricolores (1-0 y 3-2) y contra los aurinegros fue 1-0 y 1-1.

La actual campaña de Deportivo Maldonado es realmente espectacular: de 33 puntos logró 25, con ocho victorias en 11 encuentros.

“A lo largo del año hemos dado muestras de que el plantel está a la altura, cada vez que debimos cambiar nombres o colaborando desde el sistema, han estado a la altura y eso nos llena de orgullo y satisfacción. Este es un trabajo de todos los muchachos que hacen un gran esfuerzo, llevando esto con una naturalidad, un profesionalismo y una entereza que nos ponen muy orgullosos”.

Cuenta con jugadores que conocen como nadie esa camiseta como Maximiliano Cantera, quien hasta hace unos meses tuvo un corto pasaje por Nacional y volvió al club. Además, también tiene a Enzo Borges, el goleador con seis tantos.

Diego Battiste

Deportivo Maldonado tiene un presupuesto "por debajo de la media" del resto de los clubes, según explicó Palladino a Referí

Pero por nombrar solo a algunos de los futbolistas del plantel, se pueden citar a Alex Silva, Guillermo Cotugno, Luis Aguiar, Ángel Rodríguez, Danilo Lerda, Facundo Píriz -todos con experiencia en los clubes grandes-, que balancean al plantel.

Federico Anselmo, el argentino que vino para hacer goles y que hasta ahora no había podido, fue factótum de la victoria del sábado con sus dos tantos a River.

“Los ‘9’ viven del gol. Muchas veces desde la opinión, si no llega el gol, parece que el trabajo no existiera. Federico hizo un gran esfuerzo cada vez que le tocó ingresar. Pero en el día a día ha sido una persona muy positiva, nunca bajó los brazos y me pone muy orgulloso que contra River, nos haya ayudado como nos ayudó”, agregó el entrenador fernandino.

Palladino explicó además: “Somos punteros y el contexto para nosotros es imposible que sea más motivante. El gran desafío es que no nos gane la ansiedad, no acelerar los procesos y no ir más rápido de lo que podemos, confiar en el día a día. Con tranquilidad, pero con los pies sobre la tierra y aún no hemos ganado nada y no es que me ponga un casete, es la realidad”.

Deportivo Maldonado SAD

La mancomunión que existe en el plantel de Deportivo Maldonado es muy importante

El técnico, de 39 años, hace una mixtura entre los jóvenes y los más experientes con un presupuesto “que está por debajo de la media del fútbol uruguayo”.

“Se trata de una mixtura interesante, justa y superadora en distintas instancias para un camino tan largo como el que tenemos por delante. Estamos muy conformes con el armado del plantel”, agregó

Una muestra del crecimiento en juveniles es que en las últimas sub 20 y sub 17 fueron citados Rodrigo Muniz, Alexander González, Nicolás Fuica y Agustín Rodríguez.

Además de ellos, aparecen alternando en el primer equipo otros futbolistas de las formativas como Lucas Núñez, Sebastián González, el tercer golero, Valentín Fernández y Axel Ripa. “Hacemos una rotación de juveniles, y ante Plaza Colonia se dio el debut de Bruno Centeno de 17 años, un extremo que lo llevamos de a poco”.

Consultado acerca de que es el técnico con más tiempo en actividad en el fútbol uruguayo y que además, cumplió 100 partidos el pasado sábado ante River, indicó: “Es un orgullo para mí y mi cuerpo técnico que tiene mucho que ver. Estoy muy agradecido al club y a los jugadores. Ignacio Borjas está como gerente deportivo y prácticamente comenzamos juntos, tenemos una dinámica muy aceitada para buscar jugadores, a los efectos de hacer el mejor scouting posible. Nos manejamos como una empresa en cuanto a disponer de un presupuesto a principio de año y no se modifica a lo largo de todo el año”.

Su cuerpo técnico está integrado por Leonardo Rojas como preparador físico principal, Leonardo Juni y Carlos Garayalde como ayudantes del preparador físico, Jorge Luis Manganiel como ayudante técnico y Hugo Carranza como entrenador de arqueros.

@CampeonatoAUF

Enzo Borges es el goleador del equipo con seis tantos

“Queremos seguir por la misma línea que llevamos hasta ahora. Esto es una construcción diaria. Nos quedan batallas por librar, cada una de ellas tiene su complejidad. Disfrutamos del día a día y de ese disfrute, hacemos un culto. Entendemos que ese día a día nos ha traído hasta acá, es nuestra realidad, y confiamos de que nos pueda llevar a buen puerto”, expresó.

A la hora de explicar cómo maneja su ansiedad y la del plantel en estas fechas finales, Palladino dijo que vuelven “a manejar el día a día. Por más que queramos acelerar los momentos, todo en la vida tiene sus tiempos, sus procesos y las cosas van a llegar en base al trabajo, seriedad y ganas que le estamos poniendo”.

“Estamos tranquilos y con mucha confianza en el trabajo que viene haciendo el plantel, en estas instancias finales se respira de otra manera, pero contamos con futbolistas de gran experiencia que vuelcan la misma para sobrellevar esta instancia que nos pone muy contentos, de buena manera y continuando con el foco puesto”.

Esos jugadores “han hecho suyo” el proyecto. “Sabemos lo que resta del fixture pero cada partido es una historia diferente”.

Palladino hablo del “orgullo que nos genera la empatía con la gente que nos acompaña en un gran número, porque estamos movilizando a una ciudad que se siente representada por nosotros”.

LOS PARTIDOS QUE LE QUEDAN A DEPORTIVO MALDONADO

Fénix (L)

Cerro Largo (V)

Defensor Sporting (V)

Albion (L)