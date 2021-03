Paola Pintado, delantera de Fénix: trabaja 10 horas y después hace los goles

Ana Paola Pintado trabaja entre nueve y 10 horas todos los días en un invernáculo realizando trabajos de campo pesados, estudia la licenciatura de Educación Física, se traslada desde Tala a Canelones para entrenar con el plantel de Fénix y le quedan energías para convertir goles los fines de semana. En la temporada pasada del Torneo Rexona de Primera división marcó ocho goles y fue la goleadora de su equipo.

La de Paola es una de las tantas historias de sacrificio que tienen que hacer muchas mujeres en Uruguay para jugar al fútbol. Trabajar, estudiar y al final del día entrenar. En su caso, también recorrer 60 kilómetros (a veces con una compañera, a veces en ómnibus) para practicar en el estadio Martínez Monegal.

Paola cumpliendo sus tareas en el invernáculo.

Arrancó a jugar al fútbol a los 15 años en Nacional de Tala, su pueblo. Luego pasó por Huracán de San Ramón, Wanderers y Río Negro de Montevideo, San Jacinto Rentistas y Canelones, que luego fue Fénix Canelones y ahora es solo Fénix, representando al club de Capurro en la capital.

En 2018, con la camiseta de San Jacinto Rentistas, Paola marcó el gol 300 del campeonato de la Divisional A de la AUF, entonces llamado “Mujeres del Uruguay”. También ha sido convocada en más de una oportunidad por el técnico Ariel Longo a la selección mayor.

Desde los 15 años

“Siempre me gustó el fútbol, desde chica, aunque no pude hacer baby porque estaba esa mentalidad de que las mujeres no podían jugar con los varones Estaba mal visto. Después por suerte avanzó y ahora en mi pueblo el baby fútbol es mixto”, dijo Paola a Referí.

Subrayó que nunca se sintió discriminada dentro de este deporte, pero sí nota que en la parte de organización “no se le da mucha importancia a la mujer como futbolista, tiene más apoyo el masculino. Ahí nos falta mucho camino por recorrer”.

De todas formas, si bien al principio costó mucho que la mujer pudiera introducirse en un mundo hecho por y para varones, “hoy en día cambió pila. Yo le comento a compañeros y amigos que juego al fútbol y lo ven como algo bueno, genial. Claro que no tanto como al hombre, cuesta aún, pero va cambiando la mentalidad”.

Toda la potencia de la goleadora de Fénix frente a Nacional.

El fútbol siempre estuvo presente en su casa, con su hermana y sus dos hermanos. Los varones jugaban al fútbol y ellas siempre los acompañaban. Recién cuando se formó un cuadro de chiquilinas en Tala, pudieron empezar. Paola como delantera y su hermana de defensa. “Varias patadas me he llevado de ella” contó la goleadora de Fénix.

“Al principio éramos pocas, pero después se empezaron a animar y actualmente en Tala hay categorías juveniles en el fútbol femenino. Hemos avanzado”, señaló.

El club en el que juega también, de a poco, empieza a brindar su apoyo: “Nosotras hemos hecho cartas por los viáticos y otras cosas, y han respondido bien. De a poco se va logrando. No se cumplió con todo aún, pero se avanza y el club se hace cargo” contó Paola, quien está de acuerdo en que es importante que los clubes le den más herramientas a las jugadoras para seguir progresando.

“Lo que falta es ser un poco más profesional y que a las jugadoras se les de la importancia que se merecen y los equipos tomen más en serio el tema de los viáticos, la indumentaria y todo lo que hace falta”, agregó.

Fénix, ¿de Canelones?

El plantel de Fénix entrena tres veces por semana, aunque solo un día, los jueves, las jugadoras disponen del estadio Martínez Monegal para practicar dentro de sus instalaciones.

¿Por qué Fénix entrena en Canelones? En realidad, el equipo nació en la capital canaria con el nombre de Canelones SAC y costeaba los gastos de campeonatos (unos $ 400 mil para las tres categorías) con rifas y alguna ayuda externa. Hasta que se hizo cuesta arriba y el entrenador Hugo García le presentó el proyecto a la directiva de Fénix en Montevideo, ya que FIFA y Conmebol obligan a los clubes profesionales a tener fútbol femenino para disputar copas internacionales.

En 2019 se asociaron y pasó a llamarse Fénix Canelones, pero a partir de 2020 es solo Fénix, aunque mantiene su lugar de origen y se nutre de jugadoras de la zona como Tala, San Jacinto, Cerrillos, Las Piedras, Juanicó.

Los partidos de local se juegan en el Monegal, aunque el año pasado enfrentaron a Progreso en el Capurro.

Pintada de celeste

Paola dice que ella puede trasladarse una vez por semana a Canelones: “A veces dejo de trabajar un poco antes y voy con una compañera, sino lo hago en ómnibus. El resto de la semana entreno por mi cuenta, siguiendo las rutinas que nos manda la profe”.

Es empleada en un invernáculo, en el que trabaja entre nueve y 10 horas diarias. En este momento las tareas consisten en desbrotar y juntar tomate y morrón. “Son varios trabajos, según la zafra. Es lindo aunque es pesado, pero te acostumbrás”, contó.

El sacrificio de ir a entrenar después de una jornada laboral o de estudio, y de ocupar un día del fin de semana para jugar, lo hace con placer, porque le gusta el fútbol.

Incluso ha sido convocada por Longo para la selección. “Una experiencia que me gustó y me gustaría volver. Se maneja bastante bien la interna, el técnico tiene las cosas claras y las gurisas van a dar todo”.

También mira fútbol por televisión para aprender: “Miro mucho y muchas veces aprendo, de cómo juegan, cómo se paran, se mueven y puedo implementar cosas que me faltan”.

Las últimas medidas sanitarias que impuso el gobierno por el covid suspendió las practicas, pero Paola ya está pensando en los goles que van a venir.