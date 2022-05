Para Marca, con Valverde y Camavinga, ya llegó el relevo para Real Madrid

El presente de Federico Valverde en Real Madrid es el mejor. No solo tiene toda la confianza del técnico Carlo Ancelotti para ser titular, sino que lo mantiene todo el partido en cancha, como sucedió el pasado miércoles cuando vencieron 3-1 a Manchester City en un encuentro épico y clasificaron a la final de la Liga de Campeones.

El uruguayo disputó los 120 minutos, como ya había ocurrido en otros encuentros fundamentales como ante Chelsea cuando cayeron como locales 3-2, pero lograron pasar de fase.

El diario deportivo Marca de España, titula una nota en la que muestra que lo de Valverde ya es toda una realidad.

Javier Soriano / AFP

Valverde corriendo a Gundogan de Manchester City

"Fede Valverde y Camavinga, el relevo ya está aquí", titula el matutino español y en la bajada agrega: "El charrúa y el francés impulsan al Madrid más allá de la legendaria CKM (Casemiro, Koos Modric)".

En la citada nota, Marca expresa que "Real Madrid remontó al City sin su centro del campo de las tres Champions consecutivas, es decir, sin Casemiro, Kroos y Modric, tres mediocampistas que se han adueñado de la zona ancha del equipo desde 2015 y para los que, en 2022 parece haber llegado el relevo".

Y añade: "La nueva ola la representaron Fede Valverde y Eduardo Camavinga, dos futbolistas de 23 y 19 años que impulsaron al Madrid en el peor momento, cuando el City no sólo contenía las acometidas del Madrid, sino que incluso ponía un gol más de distancia con respecto a los blancos".

El francés Camavinga sigue creciendo en Real Madrid

Para Marca, "el City tocaba la final de París con la yema de los dedos, pero el billete le fue arrebatado de forma violenta de entre las manos por el Madrid, movido por las piernas y los pulmones de Fede y Edu, dos futbolistas que, además de despliegue, demostraron tener buen pie pese a lo complicado del trance y, sobre todo, el temple necesario para liderar a su equipo en una situación de máxima exigencia y presión".

"El despliegue del internacional celeste volvió a ser espectacular, casi sobrehumano. Esprintó para presionar en el minuto uno y repetía los esfuerzos cuando el reloj rebasaba los 120. Su intensidad resultó contagiosa para los compañeros, que viendo al uruguayo no podían permitirse el lujo de escatimar esfuerzos. A todo esto une un sedimento cada vez mayor con el balón en los pies, lo que permite entrever un futuro a largo plazo más cercano a la organización que al arrebato. Pero, a estas alturas de su carrera, su fortaleza y frescura física es un plus del que el Madrid no se puede permitir el lujo de prescindir", añade.