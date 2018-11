Paro cívico acentuó pulseada entre el chavismo y la oposición

Evaluación disímil

Pulseada política

LAS CLAVES

Dos muertos

Una nueva denuncia de Almagro

A10 días de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, una iniciativa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para reformar la Constitución aprobada en 1999 por el difunto mandatario Hugo Chávez, la oposición se juega sus últimos cartuchos en su lucha por presionar al gobierno y evitar que esa instancia llegue a instalarse.Es en ese contexto de notoria polarización entre la oposición reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el régimen chavista, se realizó la convocatoria para realizar el paro "cívico" este jueves.Y la movilización, que no estuvo exenta de represión por parte de efectivos de la militarizada Guardia Nacional –incluso hubo dos muertos–, no solo se concretó, sino que además dejó a buena parte del país en un estado de semiparálisis.Grupos de manifestantes opositores bloquearon numerosas calles con barricadas de basura, escombros, tapas de alcantarilla levantadas, ramas y muebles desvencijados.En algunas parte de Caracas, las fuerzas de seguridad apelaron a bombas de gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes, por lo que se generaron choques entre ambos, una escena recurrente en los últimos tres meses y medio.No obstante, es claro que el paro fue evaluado con lupas diferentes: mientras para la oposición fue un éxito rotundo y alcanzó cerca del 85% de adhesión –sobre todo a nivel del comercio, además de que 20% de los médicos atendieron urgencias en los hospitales– y no se circunscribió solo en la capital Caracas, para el gobierno constituyó una nueva señal de fracaso político.Por ejemplo, mismo en Caracas y en otras ciudades como Maracaibo, –la segunda del país– y Mérida, los comercios cerraron, el transporte público no funcionó y las calles lucían desiertas, como si se tratara de un día feriado o la jornada de Año Nuevo.No obstante, en el centro de Caracas y en otros barrios de fuerte arraigo chavista pocos se sumaron a la convocatoria realizada por la oposición.La medida fue apoyada por las cámaras de comercio e industria, algunos sindicatos, estudiantes y transportistas. Sin embargo, en la petrolera Pdvsa y en el sector público, en el que trabajan unos 4 millones de empleados, el paro casi ni se sintió.El presidente de la petrolera estatal, Eulogio del Pino, afirmó que esa empresa estaba, durante el paro, "rodilla en tierra con nuestra patria, con nuestra revolución, con nuestra Asamblea Constituyente".El gobierno también reportó que las "industrias básicas" trabajaron al 100%. Pero la visión del dirigente opositor, Henrique Capriles, fue totalmente diferente. "El gobierno quiere tapar el sol con un dedo, hoy parece 1° de enero en gran parte del país", afirmó convencido.En ese marco, el analista político Luis Vicente León, presidente de la consultora Datanálisis, consideró que el paro volvió a mostrar una pulseada entre un empresariado y una población "famélica y pauperizada" y un gobierno que está "quebrado, pero controla los pocos recursos de un país petrolero".En medio de esa pulseada interminable, Maduro reaccionó con vehemencia y anunció que pidió capturar a "todos los terroristas (como llama a los dirigentes opositores) en tiempo real".El presidente enfocó su ira en el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara. "Este muchacho estúpido ya tiene su celda lista. Terrorista imbécil", dijo. Maduro también acusó a la oposición de un intento de asalto en la televisora estatal Venezolana de Televisión. Pero indicó que "trabajadores y periodistas salieron al frente a defenderla".El paro convocado por la oposición forma parte de la denominada "hora cero", una suerte de plan diseñado para presionar al gobierno y evitar que la Constituyente pueda funcionar.Poco más de 7 millones de venezolanos votaron el domingo pasado en un plebiscito simbólico contra la instalación del organismo. Según recientes sondeos realizados por Datanálisis, 70% de los venezolanos rechazan la Asamblea Constituyente.. Nicolás Maduro convocó a la Asamblea Nacional Constituyente para el próximo 30 de julio.. La oposición rechaza la convocatoria, pues la considera una maniobra del chavismo para perpetuarse en el poder.. La comunidad internacional también criticó la decisión de Maduro e instó al gobierno a respetar los valores democráticos.Un joven de 23 años murió este jueves durante una protesta en la ciudad venezolana de Valencia, en el marco de un paro cívico convocado por la oposición contra el presidente Nicolás Maduro, informó la Fiscalía; el hecho ocurrió en la localidad de La Isabelica y también resultaron heridas seis personas.La Fiscalía había anunciado previamente que otra persona murió en una protesta realizada en las afueras de Caracas.El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció una situación de "violación del orden constitucional" en Venezuela en su tercer informe sobre la crisis del país caribeño.Almagro ya había denunciado una "alteración del orden constitucional" en su primer informe de junio de 2016 y una "ruptura del orden democrático" en abril de 2017."La situación en el país, ya de por sí desesperada, ha seguido sufriendo un deterioro calamitoso", afirma en el informe el excanciller uruguayo, que asegura que el gobierno de Nicolás Maduro responde con "terror y violencia" a las movilizaciones opositoras."Esa violencia no es fruto del azar. Las medidas adoptadas por el gobierno son deliberadas. Aplican una estrategia bien pensada y metódica", agregó.Almagro, que desde que llegó a la secretaría general de la OEA mantiene un enfrentamiento con Maduro, acusó al gobierno venezolano de planear "una política que todos los días se cobra una o dos víctimas mortales entre los manifestantes".Unas acciones que, según aseguró Almagro, van dirigidas contra población desarmada."La audacia del régimen y la ferocidad de las tácticas empleadas se acentúan; cada día que pasa no cesa de aumentar el número de ciudadanos heridos o detenidos. Sigue creciendo el número de muertos", agregó.Este informe se conoció después de que la división en el seno de la OEA impidiera aprobar en junio pasado una declaración sobre Venezuela durante la asamblea general del organismo celebrada en Cancún, México.El gobierno de Venezuela inició en abril el proceso de salida de la OEA, al considerar que este organismo ejerce "intervencionismo" en los asuntos internos del país caribeño.Almagro afirmó además que Maduro y otros miembros del gobierno tienen "responsabilidad penal" en el casi centenar de muertos en las protestas desde el 1° de abril.