Passenger y la noche con más gritos de "I love you" de la historia

Tuvo que ser algún tipo de récord. Tomando en cuenta la cantidad de público, la duración del show y la cantidad de veces que se pronunció la frase por parte de adolescentes, señoras mayores y algún caballero, el show de Michael Rosenberg, más conocido como Passenger, en el Antel Arena de este miércoles 4 fue, con toda probabilidad, el espectáculo con mayor cantidad de "I love you" pér cápita. Al punto que cada vez que el inglés intentaba hablar y contar algo, tenía que empezar al menos cinco veces su relato. Recibió tanto amor que tuvo que pedir que pararan y lo dejaran seguir.

Leonardo Carreño

Amor hay en el vínculo inédito entre el artista y el público montevideano, con el que se cruzó por primera vez en febrero, cuando teloneó a su amigo Ed Sheeran en el Estadio Centenario. "Por lo general al telonero la gente lo mira un momento, dice 'eh, que bueno' y sigue hablando con el que tiene al lado. Pero en el Estadio la gente me miraba y escuchaba, y eso no pasa muy seguido", agradeció, y a lo largo del show recordó el vínculo generado que lo llevó a tocar cuatro veces en tres fechas en un mismo año.

El cariño fue retribuido con una versión de Wicked Games, de Chris Isaak, una canción que Passenger aseguró nunca haber tocado en vivo. Fueron junto a Sound of silence, parte de su repertorio desde que vino a principios de este año los únicos covers en un show de 15 temas, interpretados a guitarra y voz.

Leonardo Carreño

Es difícil mantener a un público de varios miles cantando, bailando y aplaudiendo con ese equipamiento, pero si algo ha demostrado a lo largo de sus presentaciones el británico-estadounidense es que tiene un excelente manejo del público, y más cuando se enfrenta con uno tan receptivo. Pasó sin problemas desde las arengas más fervorosas y tener un coro multitudinario a conseguir el silencio más profundo, y hasta hizo caer algunas lágrimas cuando contó las historias detrás de David (dedicada a un indigente que se cruzó en Escocia) y Traveling alone (inspirada por dos personas que conoció tocando en las calles: un anciano que tenía el plan de viajar por el mundo con su esposa al jubilarse y terminó haciéndolo solo cuando ella murió repentinamente, y una mujer que había sido abandonada por su pareja tras muchos años de relación por una mujer más joven).

Leonardo Carreño

Con canciones como esa, Rosenberg mostró su faceta de trovador, adaptando historias vividas, relaciones rotas y llevando cuestiones que rechaza del mundo contemporáneo como la desigualdad a las letras de sus baladas y hits pop. Eso, intercalado con los pasajes en los que hace reír a la audiencia con sus reacciones a las situaciones del show ("hay un animal encerrado ahí arriba", largó cuando desde uno de los palcos del estadio se escuchó un alarido que debe haber dejado a su dueña sin garganta por el resto de la semana), o cuenta las historias de sus canciones, le dan un tono íntimo y simpático a sus presentaciones.

.@passengermusic nos deleitó con su voz en #AntelArena. ¡El famoso músico inglés generó una conexión instantánea con el público uruguayo! 🇺🇾🙌 Un show que quedará en la memoria de todos sus fanáticos. pic.twitter.com/lrt2K01K4p — Antel Arena (@antelarena) December 5, 2019

Claro, después de haberlo visto tantas veces en un mismo año uno se da cuenta que hay elementos que se repiten, tanto en el repertorio como en sus parlamentos. Aunque lanzó un disco en octubre, no interpretó ninguna de esas canciones nuevas, mientras que algunas gracias, como la de "estoy tomando jugo de manzana" mientras empinaba un whisky, o la de "solo tengo una canción muy, muy famosa, la voy a tocar 19 veces", en referencia a su mega hit Let her go, ya no hacen reír tanto como la primera vez.

De todos modos, Passenger logra en cada ocasión crear un buen ambiente ante un público que tenía desde niños hasta parejas veteranas, desde adolescentes fanatizadas que sacaron pancartitas que decían "te volveríamos a elegir siempre" hasta familias enteras.

Leonardo Carreño

Casi de forma involuntaria, y seguro inesperada para el espectador ajeno, Passenger se convirtió en una de las figuras musicales del año en Uruguay. Anoche cerró ese idílico vínculo, al que considera inédito en su carrera, y prometió volver. A juzgar por la conexión demostrada de nuevo en el Antel Arena, hay público esperándolo.