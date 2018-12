Peñarol, Defensor y Danubio reciben US$ 810.000 de ingresos por el Mundial

Peñarol, Defensor Sporting y Danubio recibieron dinero por la participación de sus futbolistas o de futbolistas que les pertenecieron, en el reciente Mundial de Rusia 2018, en el marco del programa de ayuda a clubes que implementa la FIFA.

Según comunicó el órgano rector del fútbol mundial, a los carboneros se le entregaron US$ 618.355, a los violetas US$ 107.540 y a los franjeados US$ 84.900.

En total, los tres clubes de la AUF recibieron US$ 810.795.

Peñarol tuvo en el Mundial de Rusia a dos futbolistas de su plantel: Cristian “Cebolla” Rodríguez y Guillermo Varela, por eso tuvo un monto mayor.

El programa de FIFA también contempla a futbolistas que formaron parte de un club y luego fueron transferidos a otro, en los dos años anteriores al Mundial, como el caso de Maxi Gómez, por lo que los violetas recibieron su correspondiente ingreso, mientras que a Celta de Vigo, actual club del delantero, le correspondió otra parte.

En su web, FIFA explica que si una selección llegaba a los cuartos de final, por jugador corresponderían US$ 332.670 (39 días x US$ 8.530). “La cantidad de US$ 332.670 se comparte entre clubes Y y Z, en función del jugador del tiempo X que registró con los dos clubes Y y Z en los dos años anteriores”, se agrega a modo de ejemplo.

El reparto por Confederación y clubes

La FIFA abonará US$ 209 millones procedentes de los beneficios del Mundial de Rusia a los 416 clubes que aportaron jugadores a la competición, entre los que Manchester City y Real Madrid figuran como más beneficiados.

Según confirmó la FIFA, esta cifra supone "un aumento significativo" de casi un 200 por ciento en comparación con la edición anterior y se distribuirá entre clubes de 63 federaciones.

Por confederaciones, la UEFA, a la que pertenecen los diez clubes de los que provenían la mayoría de los jugadores, es la que percibe la cantidad mayor con US$ 157,8 millones, seguida de Asia con US$ 19,8 millones, la CONCACAF con US$ 13,1 millones, la CONMEBOL con US$ 11,3 millones y África con US$ 6,3 millones.

Dentro de la UEFA la Federación Inglesa figura en primera posición con una cifra de US$ 37,4 millones. De ellos la cantidad superior es para el Manchester City (US$ 5.003.440), delante de Tottenham Hotspur (4.385.792$) y Chelsea (3.835.357$).

La Federación Española (RFEF) es la segunda con US$ 22,5 millones y dentro de ella el Real Madrid es el club más beneficiado (US$ 4.813.830). Le siguen Barcelona (US$ 4.145.950) y el Atlético de Madrid (US$ 3.093.190).

Italia, con US$ 17,4 millones, es la tercera federación, con el Juventus como club que recibe más dinero (US$ 3.019.610), delante de Francia, cuya selección se hizo con el título. La FIFA asigna US$ 15,3 millones a la Federación Francesa. US$ 3,8 millones para el París Saint-Germain y US$ 2,9 millones para el Mónaco.

La FIFA destacó que clubes asiáticos, africanos y americanos y otros europeos recibirán más de US$ 1 millón como el Al Ahly (Egipto), el Al-Hilal y el Al-Ahli (Arabia Saudí), el Pachuca (México), el Boca Juniors (Argentina), el Copenhague (Dinamarca), el Celtic (Escocia), el RSC Anderlecht (Bélgica), el AFC Ajax y el Feyenoord Rotterdam (Holanda)

El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, señaló que el Mundial "es la cumbre del fútbol en cuanto a la pasión y las emociones que despierta en los futbolistas y aficionados de todos los rincones del planeta" y se refirió a su "responsabilidad de redistribuir los beneficios de esta competición sin parangón entre la totalidad de la comunidad futbolística".

"Los clubes se merecen participar de este éxito, puesto que su contribución es imprescindible. Estoy encantado de constatar que entre los beneficiarios de este programa hay equipos de regiones tan diversas, ya que esto contribuirá a que el fútbol siga desarrollándose en todo el mundo", añadió en un comunicado.

Referí y EFE