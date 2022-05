Peñarol dejó de ser la sucursal del infierno y ahora apuesta a su historia por el título local

Cuando más es necesaria una inyección de ánimo, cuando el equipo viene de quedar eliminado de una nueva fase de grupos de la Copa Libertadores, cuando se viene ganando partidos, pero a los tumbos, allí es el momento en el que es fundamental conseguir el objetivo trazado.

Eso es trascendente en cualquier equipo, pero mucho más en un grande que no encuentra su fútbol desde hace tiempo.

El triunfo de Peñarol ante Boston River, otro que aún tiene chances de ir por el título del Apertura, le devolvió la esperanza a un plantel que llega golpeado desde el punto de vista anímico.

Y se sabe que, en el fútbol, el estado de ánimo es algo fundamental.

@CampeonatoAUF

El festejo de gol de Viatri, el primero suyo de 2022

Mauricio Larriera apostó por un doble ‘9’ con Lucas Viatri acompañando al Canario Álvarez de entrada, algo que hacía mucho tiempo no hacía.

¿Y qué sucedió? El argentino sacó a relucir todo su oficio y tras un error en la salida del arquero rival, luego de un centro de Pablo Ceppelini, Máximo Alonso la paró de pecho y él apareció por atrás para pegarle de primera y sorprender a todos con esa acción, incluso a sus compañeros.

Esa es una noticia importante para Peñarol, que Viatri haya convertido su primer gol en todo 2022.

El equipo mejoró respecto a lo patético que mostró hace ocho noches contra Plaza Colonia. Jugó a otra cosa, fue más confiable con la pelota, más incisivo, y sin deslumbrar, fue efectivo.

La temprana lesión de Juan Manuel Ramos le dio la chance de debutar al juvenil Jairo O’Neill, de 20 años, quien se transformó en una de las figuras.

@OficialCAP

El juvenil de Peñarol, Jairo O'Neill, tuvo un gran debut en el equipo principal

Arriesgó, trasladó, eludió y pateó, ya de entrada, como para marcar territorio. Esa personalidad no es muy normal en los botijas que debutan. No es sencillo para quienes juegan sus primeros minutos con la camiseta de Peñarol, y menos en el contexto en el que juega este equipo, sin margen de error y con poco fútbol y gol.

Peñarol estaba muy lejos del juego en este Torneo Apertura, no encontraba garantías en la cancha, orden, y todo se había complicado.

Luego de jugar muy mal este campeonato en líneas generales, estos cuatro triunfos consecutivos ganando 1-0 lo colocan en la punta y en una posición de liderazgo que lo transforman en candidato al título, sobre todo, porque es uno de los grandes del fútbol uruguayo.

Esta vez, a diferencia de lo que fueron sus anteriores compromisos, Peñarol nunca perdió el control, siempre mantuvo el protagonismo, fue fiel a su camiseta.

@CampeonatoAUF

Viatri luchó por arriba y por abajo ante Boston River

Además, buscó mucho más en ataque que en pasados encuentros, con Lucas Viatri posteando y yendo a todas, y tratando de formar el doble ‘9’ con el Canario Álvarez. No es tarea sencilla ya que es la primera vez que juegan ambos como titulares juntos en esta temporada. Tampoco es fácil que, con el panorama que tiene este Peñarol, la pelota les llegue bien jugada.

La defensa también merece un capítulo aparte. Como se criticó -y se sigue criticando- que los delanteros no convierten goles, que al equipo le cuesta una enormidad anotar, también hay que ser justos y contrariamente, ponderar a la zona defensiva y al arquero Kevin Dawson, quien lleva 562 minutos sin recibir un gol.

Peñarol tenia que levantarse y lo hizo. El mazazo que había recibido el pasado martes cuando quedó fuera de la Copa Libertadores, pegó duro en el plantel, pero supo rehacerse minimizando a un rival que ha complicado a varios y por algo viene muy arriba en la tabla.

@OficialCAP

El Vasquito Aguirregaray fue salida por derecha ante Boston River

No, no juega un fútbol químicamente puro ni mucho menos. Pero, tal como dice su técnico, “el fin sigue justificando los medios”. En otras palabras, hay que ganar como sea, aunque esta vez, no fue así.

Esa inyección de ánimo que recibió el equipo fue muy importante y así se trepó a lo más alto de la tabla, con un partido más jugado que Liverpool que este domingo, si vence a River Plate, quedará como único líder, pero con la convicción de que ahora sí puede ir por el título, en el momento más necesario que es el final del campeonato.

Peñarol dejó de ser la sucursal del infierno y recuperó la felicidad, al menos por un rato. Y eso es una buena noticia para los dirigidos por Larriera.

Los detalles

Peñarol 1-Boston River 0

Cancha: Estadio Campeón del Siglo

Juez: Gustavo Tejera

Peñarol: Kevin Dawson; Matías Aguirregaray, Hernán Menosse, Edgar Elizalde, Juan Manuel Ramos; Walter Gargano, Damián Musto; Pablo Ceppelini, Máximo Alonso, Lucas Viatri y Agustín Álvarez Martínez. Director técnico: Mauricio Larriera.

Boston River: Santiago Silva; Carlos Valdez; Leonard Costa, Guzmán Rodríguez, Maximiliano Villa, José Alberti, Rodrigo Pérez, Alan Rodríguez, Facundo Rodríguez; Martín Fernández y Álvaro López. Director técnico: Ignacio Ithurralde.

Cambios en Peñarol: 18' Jairo O'Neill x Ramos, 67' Ruben Bentancourt x Álvarez Martínez e Ignacio Laquintana x Alonso y 80' Rodrigo Saravia x Ceppelini y Agustín Da Silveira x Aguirregaray

Cambios en Boston River: 45' Pedro Silva x F Rodríguez y Bruno Barja x A. López, 50' Emiliano Rodríguez x M. Fernández, 62' Jorge Nogueira x Costa y 74' Rodrigo Viega x Valdez

Goles: 12' Viatri (P)

Tarjetas amarillas: Menosse, Elizalde (P) y F. Rodríguez, Villa (BR)

Expulsado: 84' Barja (BR)