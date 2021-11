Peñarol encontró respuestas en el plantel y sigue con el traje de candidato

Peñarol quedó como único puntero del Torneo Clausura y de la Tabla Anual al ganarle 3-1 a Cerrito en la 10ª fecha del Clausura con una gran actuación de Ruben Bentancourt.

Era un partido especial tras empatar el clásico 0-0 el pasado domingo y no poder contar con Facundo Torres ni Agustín Álvarez Martínez.

Mauricio Larriera tuvo que salir a buscar respuestas en el plantel. Y las encontró. Con Ignacio Laquintana ganó en velocidad en ataque. Con Ruben Bentancourt encontró tres goles en 30 minutos.

Leonardo Carreño

Ignacio Laquintana lastimó en velocidad

Además, el DT apostó por Nicolás Gaitán en lugar de Pablo Ceppelini. La arriesgada jugada -habida cuenta de que el argentino venía sumando pocos minutos en los partidos- salió mal porque el ex Boca Juniors solo duró 19' en cancha y salió producto de una lesión muscular.

Como ante City Torque, a Peñarol le volvió a jugar el hecho de que Cerrito le salió a jugar con un estilo de defensa abierta, de tenencia y circulación de balón y de propuesta.

Fue muy bueno lo que hizo el equipo de Roland Marcenaro en los primeros 10' de juego con un gran despliegue en el medio de Yonathan Rodríguez, la velocidad del Pelo Ortiz por derecha (sigue flojo Juan Manuel Ramos) y la potencia de Maxi Silvera en ataque.

Al minuto, el capitán de Cerrito encaró por izquierda, se sacó de encima a Paco Rodríguez y clavó un golazo con un remate potente al segundo palo.

La jugada se inició con un error de Gaitán al intentar un taco en vez de jugarla segura.

Leonardo Carreño

Leodán González

Más que la activación de sus circuitos y la puesta en marcha de sus formas, fue una acción casual y fortuita lo que llevó a Peñarol a empatar.

Paco Rodríguez metió un centro y casi mete un golazo. Se generó un córner (Alberto Eiraldi la sacó sobre el segundo palo con ayuda del palo) y Bentancourt ganó de cabeza para empatar.

El centro fue de Gaitán, un rubro donde se había mostrado llamativamente flojo en sus primeros partidos. Su primer acierto, poco antes de sufrir el tirón que lo dejó afuera.

Leonardo Carreño

Nicolás Gaitán solo aguantó 19' como titular

Poco después, un despeje corto de Matías Velázquez le permitió poner el 2-1 a Bentancourt. Todo lo bueno que demostró de mitad de cancha en adelante, Cerrito no lo sostuvo en la faz defensiva.

Fiel reflejo de ello fue el tercer gol. En un córner tomó el tercer gol. Retrocedió tan desarmado en la veloz conducción de Laquintana que fue Damián González, el extremo izquierdo, el que llegó a marcar a Bentancourt en posición de lateral derecho.

Fue tan buena la capacidad de reacción mostrada por Peñarol que ni un penal no sancionado lograron perturbarlo y sacarlo del foco, algo que supo pasarle en la recta final del Apertura.

Leonardo Carreño

Canobbio, sentido tras el penal de Villoldo

Al partido le sobró el segundo tiempo.

"Están rapidísimos", dijo Marcenaro a VTV apenas terminado el partido. El DT buscó cambios ofensivos desprotegiéndose en el medio. Pero no encontró vías para llegar al gol.

El segundo tiempo se jugó como quiso Jesús Trindade, quien jugó uno de sus mejores partidos en el Clausura.

Orden, contención, recuperación, despliegue y buen pie para iniciar los ataques. El Trindade de la Copa Sudamericana 2021.

Agustín Canobbio, con su pistoneo por derecha, fue otra de las figuras del partido. Aprovechó muy bien la velocidad de Laquintana para generar desnivel. El ex Defensor Sporting generó problemas en velocidad aunque falló en la culminación.

Liverpool, otro equipo que apuesta a jugar, River Plate, que decayó mucho en este Clausura, Cerro Largo, bravo y competitivo, un mejorado Progreso y un Sud América que no ha ganado desde la llegada del Ronco López, son lo que separan a Peñarol de la conquista del Clausura donde le sacó tres puntos a Cerro Largo y Wanderers. De Plaza quedó dos unidades arriba en la Anual.

El traje de candidato le queda perfecto. Ahora le toca demostrarlo contra cinco rivales que le presentarán diferentes desafíos.

La ficha

Cerrito:

Alberto Eiraldi 6

Julián Perujo 4

Maximiliano Amondarain 5

Matías Velázquez 4

Alejandro Villoldo 4

Ignacio Avilés 5

Juan Manuel Ortiz 5

Yonathan González 6

Maximiliano Calzada 4

Damián González 4

Maximiliano Silvera 6

DT: Roland Marcenaro

Peñarol:

Kevin Dawson 6

Giovanni González 5

Carlos Rodríguez 6

Gary Kagelmacher 5

Juan Manuel Ramos 4

Jesús Trindade 7

Ignacio Laquintana 6

Walter Gargano 5

Nicolás Gaitán -

Agustín Canobbio 7

Ruben Bentancourt 8

DT: Mauricio Larriera

Cambios en Cerrito: 45' Federico Rodríguez (4) x M. Calzada y Cristian Cruz (4) x D. González, 67' Flavio Scarone (4) x J. M. Ortiz, 76' William Klingender x I. Avilés y 89' M. López x Y. Rodríguez

Cambios en Peñarol: 21' Pablo Ceppelini (5) x N. Gaitán -lesionado-, 45' Valentín Rodríguez (5) x J. M. Ramos, 74' Damián Musto x W. Gargano y 89' Nicolás García x R. Bentancourt

Cancha: Franzini

Jueces: Leodán González. Asistentes: Martin Soppi y Sebastián Silevera. Cuarto árbitro: Javier Feres. VAR: Antonio García. AVAR: Nicolás Taran

Goles: 1' M. Silvera (C), 14', 18' y 44' R. Bentancourt (P)

Amarillas: 35' J. M. Ramos (P), 60' M. Amondarain (C), 75' A. Eiraldi (C), 82' R. Bentancourt (P)