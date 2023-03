Peñarol le ofrece a Nacional un máximo de 500 entradas para el clásico en el Campeón del Siglo

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio afirmó que le ofreció al Ministerio del Interior darle a Nacional un máximo de 500 entradas en la tribuna Guelfi para el clásico del Torneo Apertura, que se jugará el sábado a la hora 16 en el Campeón del Siglo.

"Estamos avanzando en eso, estamos hablando con el Ministerio. Reitero lo que dijimos desde el día uno: queremos que vengan hinchas de Nacional a nuestra cancha y queremos que nuestros hinchas vayan a la cancha de Nacional. Vamos a hacer todo lo posible para eso. Hoy le presentamos al Ministerio un boceto de idea de cómo sería, lo están estudiando y en función de eso van a devolver alternativas. No le vamos a dar 2.000 entradas desde el momento que no tenemos reciprocidad de ellos, tal como han manifestado que no nos van a llevar al Parque Central. Sí queremos darles y que al menos tengan un número de 400, 500 entradas para que no se termine la fiesta del fútbol y después tengamos en los próximos meses la instancia de hablar con Nacional para que revean la postura de no querer visitantes en su cancha y le propusimos al Ministerio darle esas entradas a Nacional y que Nacional decida cómo las reparte entre su gente, si con filiales, palquistas, butaquistas, hinchas o con quién ellos quieran e intentar poner el pulmón que ya tiene la Guelfi al medio, obviamente con presencia policial y del otro lado del pulmón gente nuestra para mostrar que al revés de querer retroceder contra esta gente, intentar mejorar los operativos para que a la gente que nos gusta folclore del fútbol pueda seguir viviendo ambas tribunas sin que sea un operativo de guerra", expresó Ruglio en Último al Arco que se emite por Sport 890.

Ruglio dijo que la idea de Peñarol es venderle a sus hinchas 4.500 entradas en esa misma tribuna.

Según su propuesta, los hinchas de Nacional irían a la segunda bandeja de la Guelfi.

"Si cambian su postura y nos dan 2.000 entradas para el clásico del Clausura, yo les doy 2.000. Es una solución intermedia", manifestó Ruglio.

"Si Nacional no las quiere: no lo sé, eso lo tiene que pensar Nacional, es un problema de Nacional. No queremos que se pierda la fiesta del fútbol uruguayo. El costo estaría entre $ 800 y $ 900", agregó.

Por último, Ruglio dijo que recibió propuesta de darle a Nacional 1891 entradas, en alusión al año de fundación del CURCC, club que en 1913 cambió su nombre a Peñarol, según la tesis histórica de Peñarol (según la de Nacional son dos instituciones diferentes). "Ante esa propuesta contesté que dejemos de tirar leña al fuego y ayudemos a que las cosas salgan bien y a que los operativos sean exitosos".

En Nacional se mantiene la firme postura de no venderle ni distribuir entradas para sus hinchas en este clásico ya que no quieren hinchas visitantes en el clásico del Clausura.