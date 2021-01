Peñarol pidió la postergación de partidos ante Defensor y Danubio por los positivos de covid-19

Peñarol presentará en las oficinas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), la postergación del partido que iba a jugar este jueves ante Defensor Sporting en el Estadio Campeón del Siglo por la segunda fecha del Torneo Clausura, y también el que iba a disputar el domingo en Jardines del Hipódromo por la tercera etapa ante Danubio, debido a los cinco casos positivos de covid-19 que tiene.

Como informó Referí, el motivo es que no tiene a cinco de sus futbolistas en el plantel ya que aún presentan covid-19.

Ellos son Giovanni González, Juan Acosta, Agustín Álvarez Martínez, Joaquín Piquerez y Matías Britos.

Luego de una reunión que mantuvo el área deportiva del club integrada por el director deportivo Pablo Bengoechea, el gerente deportivo Gabriel Cedrés, el director técnico Mauricio Larriera y el presidente Ignacio Ruglio, decidieron que el delegado Juan Antonio Rodríguez llevara hasta la AUF el pedido, una vez que todo sea homologado por el consejo directivo.

Esto, obviamente trastoca los planes de un campeonato que ya de por sí es muy acotado por las fechas.

En ese contexto, según explicó una fuente de la AUF a Referí, todo indica a que se llevará a cabo un Consejo de Liga urgente para que la fecha del fin de semana pueda jugarse igual, sin el partido entre Danubio y Peñarol.

Es que el reglamento no permite que se dispute una fecha si no se terminó la anterior y para el fin de semana, no se va a haber liquidado la segunda etapa debido a que Peñarol no jugará contra Defensor Sporting.

En ese caso al menos, se podrían jugar los partidos pautados, menos esos dos de los aurinegros.