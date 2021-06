Peseiro elogió a Uruguay, Tabárez y Suárez, y Venezuela rearma su rompecabezas con un retorno peligroso

Luego de una derrota crítica ante Bolivia en la altura de La Paz la semana pasada, la selección de Venezuela buscará este martes ante Uruguay (19:30, VTV) una victoria que le permita mantener posibilidades en las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

La caída en la altura ante la selección del altiplano por 3-1 dejó mucha preocupación en la vinotinto debida a la floja actuación defensiva del equipo, ante un Marcelo Martins Moreno que estuvo en gran nivel y marcó un doblete para los locales.

De cara al partido ante la celeste, el entrenador portugués José Peseiro quiere que no se vuelvan a repetir los errores, teniendo en cuenta que enfrente tendrá a Luis Suárez, el delantero y principal figura de Uruguay.

"Si hablamos de Suárez podríamos hablar de Moreno (...). A jugadores referentes como Suárez no se les controla en lo individual, sino en lo colectivo. Si le llegan balones a Suárez como le llegaron a Moreno, te va a hacer daño", dijo el técnico portugués de Venezuela este lunes en conferencia de prensa previa al partido que se jugará en el Estadio Olímpico de la UCV, en Caracas.

AFP

José Peseiro, DT de Venezuela

"Si estamos bien organizados, el balón le llegará menos veces con posibilidades de gol", agregó el DT, siguiendo con su idea sobre cómo controlar al delantero uruguayo.

El entrenador tuvo palabras de elogio para Uruguay. "Tenemos que tener la confianza que podemos hacer un buen partido, sabiendo que Uruguay es muy fuerte", sostuvo.

Y también para Óscar Tabárez, el DT celeste. “Es un entrenador que respeto por sus ideas de juego. Ha desarrollado una manera de jugar de la cual tenemos referencias. Sabemos la fuerza que tiene y la idea precisa que tiene. Para los dos es importante ganar los partidos", manifestó.

Ante Bolivia, Venezuela no pudo contar por bajas con jugadores como Salomón Rondón, principal figura y recordado en Uruguay por su gol en la Copa América Centenario, ni con Yangel Herrera, Yordan Osorio, ni el ex Santos Yeferson Soteldo.

AFP

El juez Jhon Ospina habla con Farías y Peseiro

Para el entrenador esas bajas no fueron excusa de la derrota. "No tuvimos jugadores, pero tampoco tuvimos el orden necesario para poder sacar un buen resultado", expresó.

Además, a última hora antes del partido frente a Bolivia se sintió Darwin Machís, figura de Granada de España, que no jugó. Este lunes el técnico confirmó que no lo tendrá en cuenta ante Uruguay este martes porque espera recuperarlo para la Copa América.

Tras la derrota, Peseiro aspira a ver en cancha una Venezuela más parecida a la que venció 2-1 a Chile en su última presentación premundialista como local, el 17 de noviembre del año pasado.

AFP

El equipo de Venezuela en La Paz

"Si lo pudimos hacer contra Chile, podemos hacerlo contra Uruguay. Queremos repetir", manifestó el seleccionador vinotinto, que dice que los suyos tienen "confianza" para buscar un triunfo vital.

Floja actuación defensiva

"Todos los partidos que hacemos son momentos de aprendizaje, para mí ha sido el peor partido de los cinco que hicimos. No podemos ser tan pasivos, estar tan atrás", manifestó Peseiro tras la derrota del jueves.

Ante Bolivia, Venezuela tuvo un sistema 1-4-1-4-1 y formó con Joel Graterol, de América de Cali, en el arco, quien disputa el puesto con el juvenil Wilker Fariñez, de Lens de Francia.

En el fondo, el entrenador colocó a Roberto Rosales, de Leganés de España, John Chancellor, de Brescia de Italia y autor del gol en La Paz, Wilker Ángel de Akhmat Grozny, Rusia, y Mikel Villanueva, de Santa Clara de Portugal, central improvisado como lateral, quien tuvo una actuación para el olvido, al igual que los zagueros centrales.

AFP

El festejo de Chancellor en La Paz

"No buscamos culpables cuando perdemos, acá perdemos todos, no pierden los centrales, perdemos todos. Yo soy el primero en perder", expresó Peseiro, quien no tendrá a Ángel ante Uruguay por acumulación de amarillas.

En el medio, el DT comenzó con Junior Moreno de DC United como 5. Más adelante, por derecha fue Alexander González, de Málaga, Cristian Cásseres Jr, de New York Red Bull de Estados Unidos, Junior Moreno de DC United, Tomás Rincón, el ex Juventus y hoy en Torino de Italia, y Rómulo Otero, de Corinthians; y en ataque Fernando Aristeguieta, de Mazatlán de México.

La vuelta de Josef

Para esta doble fecha de Eliminatorias, Venezuela tuvo el regreso de Josef Martínez, quien volvió a la selección tras una salida convulsionada cuando aún dirigía al equipo Rafael Dudamel.

El delantero de Atlanta United en la MLS dijo que vivirá "un partido muy especial" ante Uruguay cuando vuelva a vestir la camiseta vinotinto en casa por primera vez después de problemas que le obligaron a renunciar y una larga lesión.

Martínez reapareció el jueves pasado en la selección venezolana al ingresar como suplente ante Bolivia, luego de recuperarse de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que lo sacó de las canchas por más de un año.

@Vinotinto

Josef Martínez, delantero de Venezuela

El atacante de 27 años, además, retorna con Peseiro después de haber renunciado a la vinotinto en los últimos tiempos del ciclo del anterior técnico, Dudamel, por diferencias con él; lo que derivó en un fuerte cruce de declaraciones con otras figuras del equipo venezolano como Rondón y el capitán Rincón.

"Hubo muchas malinterpretaciones, lo hablé con los capitanes y el resto del grupo y es un tema cerrado", expresó en conferencia de prensa. "Pedí disculpas".

AFP

Los antecedentes entre Uruguay y Venezuela marcan que la celeste tiene buenos rendimientos cuando visita a la vinotinto por Eliminatorias: la última victoria de los locales fue el 2-0 en agosto de 2001 en Maracaibo camino a Corea del Sur y Japón 2002. Después, Uruguay siempre rescató puntos.

Luego del empate ante Paraguay en el Centenario, el equipo de Tabárez intentará mantener esa tendencia ante un combinado local que tendrá la obligación de salir a buscar la victoria.