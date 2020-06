Petinatti sobre Océano: "No sé qué pensarán los que se quedaron sin laburo que no querían que fuera"

"¿Podés explicar cómo es eso de que te ibas a otra radio y termino cerrando?", fue el mensaje de un oyente a Orlando Petinatti durante su programa en Azul FM. Y el conductor de Malos Pensamientos se refirió a Océano FM y ese pase que a principios de año quedó trunco.

"Es simple. Ya casi estaba todo arreglado. Pero uno llega a determinada altura de su vida y de su carrera y que necesita, más allá del dinero, tranquilidad. Que no le rompan las pelotas. Entonces me quedo acá, en casa, no me rompen las pelotas. No hay nadie", expresó el comunicador y bromeó con Luigi Tempone y Jorge Díaz de que en Azul nadie los molesta.

"Y bueno, la plata no es todo en la vida muchachos", dijo el conductor, sonó la canción del Titanic y agregó: "Me llevaban para salvar la radio... No sé qué pensarán ahora los que se quedaron sin laburo que no querían que Petinatti vaya".

Y sobre el final, murmuró, "o los que se fueron antes, qué pelotu...".

Océano FM dio de baja toda su programación la semana pasada y a partir del lunes comenzó a emitir música.