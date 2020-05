"Nos rompieron el corazón": así fueron las despedidas de los programas de Océano

Este viernes los programas "hablados" de Océano FM tuvieron su última jornada al aire, luego de que la dirección de la emisora tomara la decisión de levantar su programación actual y convertir a la 93.9 en una radio musical. Todo Pasa, Abrepalabra y De arriba un rayo cierran su paso por la radio ubicada en el Buceo este 29 de mayo, y entre la tristeza, la nostalgia, la alegría y hasta la rabia, sus conductores y productores se despidieron ante los micrófonos.

En el adiós de Todo Pasa hubo tristeza, pero también algunas risas al recordar episodios de los cuatro años al aire, como la primera jornada en el programa de una de sus conductoras, Paula Barquet. En su discurso de despedida, la periodista explicó que la partida se debe a que "la radio no pudo sostener el esfuerzo económico, no se hizo redituable la programación. Y por más que le pusimos todo de nosotros, no alcanzó. Nos vamos sintiendo que no era el momento de irnos y sobre todo sintiendo que nuestra pérdida es la pérdida de muchos".

Barquet destacó la fragilidad de los proyectos periodísticos, sin importar el medio, y apuntó "el periodismo muere un poco más cuando se reemplaza con música, aunque sea buena música".

Por su parte, su compañero en la conducción, Mariano López, reforzó que la despedida del programa se debe a motivos económicos y que fue una decisión unilateral de la emisora. Aunque aseguró detestar las despedidas, López también se dirigió a la audiencia y a sus compañeros para reconocer su trabajo. "No comparto la decisión de la radio, pero agradezco las oportunidades y la posibilidad de hacer lo que quise en Océano. Esta silla en la que estoy desde hace 16 años es mi zona de confort. Ni siquiera sabemos si vamos a volver a hacer radio, pero si lo hago que sea con ustedes", le dijo a sus colegas.

Así llegamos a nuestro último programa. ¡Gracias! pic.twitter.com/fJJUhzGZ3W — Abrepalabra (@Abrepalabra) May 29, 2020

Todo Pasa terminó unos minutos antes de su horario habitual, y luego vino Abrepalabra, que también dedicó su último pasaje por los micrófonos de Océano para agradecer a los colaboradores y al público que acompañó al programa liderado por Gustavo Rey, que también lamentó la pérdida que representa la retirada de estos programas.

La coconductora del programa, Antonella Cáceres, agregó que era un "empobrecimiento cultural" lo sucedido. Abrepalabra también se retiró antes de su horario habitual, dejando casi 40 minutos de música antes del inicio de De Arriba un rayo.

De Arriba un rayo tuvo varios momentos sensibles. Uno de ellos lo protagonizó Florencia Infante al leer un texto que escribió para despedirse. "Es posible que me emocione, ya me emocioné", comenzó la comunicadora y actriz y bromeó con que es de las más viejas, que está desde marzo de 2012.

"Me parece importante decirle a la gente que los sueños se cumplen, que los logros se alcanzan, que la vida es un ratito y que, cuando nos vayamos de esta radio, ojalá haya valido un poco la pena. Siempre voy a agradecerle a Pablo Lecueder, a Gustavo Rey y a Álvaro Pintos, que creyeron en mí. (...) Fui compañera de gente muy valiosa, esta casa para mí siempre fue pasar de mirar fútbol por la tele a jugar en el Barcelona. Esta radio es la radio en la que todos alguna vez soñamos trabajar", continuó Infante.

"No estoy enojada con esta despedida. No nos rompieron el bolsillo, nos rompieron el corazón (...) Esta radio me mostró que me encanta ser comunicadora, en este momento deseo que ojalá mi voz no se apague", concluyó.

El ciclo que lideraron Infante, Hugo Díaz, Cuico Perazzo y Amilcar Tellechea comenzó su despedida sobre los minutos finales del programa al ritmo de “Pitaron orsai/ Bandera en alto/ Y así te anularon el gol/ Querías cambiar/ Cambiar el mundo/ Al final te cambiaron a vos”. Guillermo Peluffo, el cantante de Trotsky Vengarán, entró al estudio y cantó Orsai para el equipo del programa.

Para contar como se sentía, Perazzo se apoyó en algo que dijo en The last dance, cuando los fanáticos celebraban el sexto campeonato de los Chicago Bulls, el ejecutivo deportivo Jerry Krause: “Todos están contentos, todos están felices. Y te hace pensar que tuviste que ver algo que ver”. Ante eso, el comunicador expresó: “Automáticamente me di cuenta que de eso se trata. A lo largo de estos años entendimos que teníamos que entretenernos para poder entretener a la gente, que teníamos que divertirnos para divertir. (…) Quiero despedirme diciendo algo fundamental: entendíamos que teníamos que ser felices para transmitir felicidad. Y a lo largo de esta semana lo único que hemos recibido son mensajes de la audiencia de gente contándonos de que son felices escuchando De Arriba un rayo y eso es un mimo para el alma. Me siento feliz de haber hecho este programa y de haber podido llevar algo de felicidad a la gente que nos escucha”.

Después de escuchar a su compañero, Tellechea dijo estar orgulloso de haber “entrado por la banderola”. “Yo a ellos, a mis amigos, los conocí porque nos dimos cuenta de que teníamos una vida de haber ingresado a muchos lugares por la banderola, y eso nos hermanó en un sentimiento. Entramos por la banderola, pero gracias a lo que dijo Cuico nos vamos por la puerta grande”, manifestó emocionado y contó: “El primer programa de De Arriba un rayo se hizo un domingo 4 de enero. Teníamos un sueño desde hace años que era estar en esta radio, en estos micrófonos”. Agregó que la radio se transformó en su vida. "Y hoy se va una parte grande de nuestra vida", dijo.

"Nos vamos con la sensación de que no fracasamos. Este vínculo se corta porque la radio decide cortar el vínculo con nosotros como trabajadores, pero nosotros nos vamos con la frente en alto", se despidió Díaz y le agradeció a todos los que alguna vez formaron parte de De Arriba un rayo y a los compañeros que seguirán trabajando en Océano FM. "Espero que sean conscientes de que nos hicieron mejores personas", concluyó.

"Vamo arriba, vamos nosotros", gritó Infante. Y así, con arengas, agradecimientos y llantos se despidió el último programa de Oceano FM.