Polémica por faena de corderos y lechones en el campo: se podrán trasladar y los carniceros están molestos

El gobierno decretó esta semana la habilitación a transportar lechones y corderos que hayan sido faenados en el campo, siempre que sea para autoconsumo y no para comercialización. Este permiso se dio mientras en el Parlamento se discute un proyecto de ley con el que se intenta hacer legal la faena predial de cerdos, ovinos, aves y conejos y el posterior traslado de su carne. Ese proyecto tiene media sanción en la Cámara de Diputados y ahora deberán analizarlo los Senadores.

El decreto que se firmó esta semana le da a los productores rurales la habilitación de trasladar hasta 16 corderos y hasta 16 lechones faenados en el campo por año agrícola, de julio a junio. Simultáneamente se podrán trasladar hasta tres animales.

Preocupación de carniceros

El decreto se dio previo a fin de año y los carniceros están preocupados por cómo podría afectar la nueva normativa a su trabajo. El presidente de la Unión de Vendedores de Carne (UVC) , Heber Falero, habló con Telemundo sobre el proyecto de ley que busca habilitar la faena artesanal y sobre este decreto, y sostuvo que la medida "preocupa por los carniceros del interior", a quienes se afectará, indicó.

Sostuvo que la faena predial y posterior traslado de la carne "es un retroceso en las normativas que tenemos, indudablemente, porque es permitir la faena clandestina". Según dijo, los carniceros deben pasar por varias exigencias para cuidar la inocuidad de los productos que venden, y si no siguen las reglas los comercios pueden ser clausurados, "no puede ser que ahora permitan faenar artesanalmente, es legalizar la faena clandestina".

El carnicero reconoció que habitualmente para las fiestas de fin de año se realizan faenas en los campos para comer corderos y lechones, y resaltó: "Ahora estamos legalizando para que el que cumplía las normas no las cumpla. Me parece que es un retroceso. El INAC está trabajando arduamente en legalizar a los carniceros del interior (...) y ahora permitimos que cualquiera faene abajo de un árbol, no puede ser. Me parece que no lo pensaron bien los legisladores y pienso que tendrían que consultar a todas las partes".

En entrevista con El Observador, el diputado Juan Moreno, del Partido Nacional, quien presentó el proyecto de ley, dijo: "Con este proyecto buscamos dar un marco normativo para la tranquilidad de quienes quieren hacer las cosas bien para poder faenar artesanalmente y después transitar con el animal con los permisos correspondientes, sin que sea de forma ilegal".

Traslados no comerciales

En el decreto se detalló que estos traslados quedarán exceptuados de estar inscritos en el Registró Único Nacional de Empresas Cárnicas (RUNEC), que está a cargo el Instituto Nacional de Carnes (INAC); así como de utilizar un vehículo habilitado y tener una Guía de propiedad y movimiento de carnes y derivados, que son requisitos establecidos para el transporte de carne en Uruguay y están fiscalizados por el INAC.

Los traslados no se considerarán comerciales siempre y cuando se trasladen las canales enteras (la carcaza) en envases primarios, no los corderos o lechones trozados o fraccionados. Si en los traslados no se cumple con las disposiciones del decreto y los mismos se consideren comerciales habrá sanciones.

Según detalla el decreto, el titular del campo donde se hizo la faena podrá autorizar a un tercero para trasladar la carne.

Actualmente, la faena para consumo dentro del predio es una actividad libre, aunque el traslado de esa carne fuera del campo está prohibido, así como su comercialización.