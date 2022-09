¿Por qué Griezmann lleva seis partidos entrando en el minuto 63? Hay 40 millones en juego

Por sexto partido en el comienzo de la nueva temporada, el francés Antonie Griezmann fue suplente en Atlético de Madrid e ingresó en el segundo tiempo al promediar los 63 minutos de juego el pasado sábado ante Celta de Vigo.

En lo que va de la nueva temporada, el delantero campeón del mundo en Rusia 2018 ingresó a los 62’ ante Getafe, a los 62’ frente a Villarreal, a los 64’ contra Valencia, a los 63’ ante Real Sociedad, a los 61’ ante Porto por la Liga de Campeones y a los 63’ frente a Celta.

¿A qué se debe esta situación? Lo que está viviendo Griezmann se da por un asunto en las cláusulas de su cesión de FC Barcelona a Atlético de Madrid.

Según la prensa española, el contrato de cesión por dos años a Atlético preveía una opción de compra obligatoria de 40 millones de euros en caso de que el francés jugara más de 45 minutos en al menos el 50% de los partidos en que estuviera disponible.

Para contabilizar un partido como disputado, el francés debe jugar más de 45 minutos. Y como los colchoneros consideran que los 40 millones de la cláusula de compra obligatoria está fuera de mercado, por eso ha ingresado siempre después de los 60 minutos en este nuevo campeonato.

Informaciones de prensa apuntan a que Barcelona podría demandar al Atlético de Madrid por Griezmann, del que considera que ya cumplió la cláusula para ser jugador rojiblanco.

Barcelona entiende que esta condición se cumplió ya la pasada temporada, mientras que el Atlético afirma que se tiene que cumplir sobre los dos años del préstamo, lo que está llevando a limitar el tiempo de juego del delantero en esta temporada, según los medios deportivos españoles.

En Francia hay preocupación por la situación del atacante de cara al Mundial de Qatar 2022. “Es completamente loco lo que está pasando y obviamente tiene un impacto en su psicología. Cuando empiezas, tienes la confianza, sabes que eres importante para el equipo. Cuando eres goleador y además marcas, te da confianza", dijo Bixente Lizarazu, campeón del mundo en 1998 y excompañero del entrenador galo Didier Deschamps, quien aún no habló del tema.

Griezmann, por su parte, habló de su situación la semana pasada tras su gol a Porto y dijo que se sentía bien pese a lo que le está tocando jugar.

El técnico de Barcelona, Xavi Hernández, evitó el pasado viernes pronunciarse sobre la polémica en torno a la situación contractual del delantero. "Es un tema de clubes, no me incumbe a mí, tienen que hablar y dialogar los dos clubes", afirmó.

"De Griezmann no me he implicado porque no ha sido en ningún momento jugador nuestro y no hemos hablado en ningún momento, y mira que hemos hecho reuniones (con la dirección del Barça), de la situación de Antoine", dijo Xavi. "Es un tema del club, es un tema del Barça con el Atlético de Madrid y del Atlético de Madrid con el Barça y ahí yo poco puedo hacer, es un tema de clubes".

"Hemos tratado jugadores, pero el caso Griezmann, precisamente, no", concluyó el técnico azulgrana.

