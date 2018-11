Preocupación en Secundaria por ausentismo docente sobre fin de año

Las autoridades del Consejo de Educación Secundaria (CES) están preocupadas e investigan un posible aumento del ausentismo docente, ocurrido a pocos días de finalizar el año lectivo.

La situación se puso de manifiesto a raíz de un mensaje enviado por el equipo de dirección del Liceo N°1 de Maldonado en el que le solicitó a los docentes “un pequeño esfuerzo más” ya que las clases no terminaron, pero “hay alumnos que concurren a sus clases y no encuentran a los profesores, han venido a preguntar a la dirección y nosotros tampoco los encontramos”.

La inspectora regional de la zona este, que abarca a los departamentos de Maldonado, Lavalleja y Rocha, Elsa Sosa, dijo a El Observador que el mensaje fue enviado a modo de “prevención” luego de que un profesor le planteara a los alumnos que tras la devolución de los parciales “el vínculo iba a ser más liviano”.

“No hay una situación escandalosa ni nada por el estilo, a mí me parece que es un muy buen mensaje para prevenir, pero aquel docente que no tiene esa circunstancia no lo toma bien”, expresó.

La consejera de Secundaria electa por los docentes, Isabel Jaureguy, dijo a El Observador que no estaban al tanto de la situación pero que investigarían lo ocurrido, ya que constituye una falta.

Jaureguy señaló que la ausencia sin aviso no son “una práctica común” ya que los profesores reciben una “penalización mayor” por estos hechos. Por lo general, quienes disminuyen la asistencia a fin de año son los estudiantes, que aprovechan el tiempo para estudiar para otras los parciales de otras materias. “Los profesores no pueden dejar de ir. Si los alumnos no van, los docentes deben estar en la sala de profesores realizando tareas administrativas, que a fin de año son muchas. Deben hacer promedios, cerrar libretas y pensar propuestas de examen”. Además, los profesores deben estar disponibles para dar clases de apoyo a los alumnos que lo requieran.

En el liceo departamental de Maldonado se dictan clases de bachillerato en dos turnos –uno diurno y otro vespertino– a los que asisten 1.735 alumnos, según datos del monitor educativo liceal del año 2017. Además, hay un tercer turno –nocturno con clases de primero a sexto– en el cual asisten otros 700 alumnos, aproximadamente.

Consultada acerca de si la práctica podría extenderse a otros centros educativos, la consejera de Secundaria informó que no recibieron denuncias similares y que podría tratarse de un “hecho aislado”.

Desde la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) manifestaron que no estaban al tanto de la situación y rechazaron esas prácticas. En diálogo con El Observador, el dirigente Andrés Bentancor, referente del departamento de Maldonado, dijo que a veces los profesores quedan “mal parados por algunos paquetes minúsculos de docentes. Nuestra posición es que desde Secundaria se actúe, se aplique y se sancione lo que tenga que sancionar por parte del Consejo. El trabajador, debe trabajar”.

El ausentismo docente: un problema de larga data

La encuesta nacional docente, realizada en el año 2015 por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) reconoció al ausentismo docente como uno de los problemas a combatir a futuro.

El informe señala que una de las formas de prevenir “la alta rotación laboral y el ausentismo” es concentrar las horas de trabajo de un docente en una institución.

Según datos proporcionados por Secundaria al diario El País, entre enero y octubre de 2016 se registraron 236.487 descuentos de horas docentes. En 2015 —un año marcado por una fuerte conflictividad gremial—, se perdieron 513.500 horas de clase por faltas de docentes.